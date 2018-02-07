冬奧嚴寒 許多運動員恐不出席開幕式

第23屆冬季奧運9日將於南韓平昌開幕，當地預測氣溫介於攝氐零下2至5度間。（檔案照片／共同社提供）
（中央社南韓平昌7日綜合外電報導）第23屆冬季奧運9日將於南韓平昌開幕。冬奧開幕前，北韓參賽與俄羅斯禁藥風波等紛擾不斷。近幾天低溫驟降到攝氏零下20度，許多運動員為健康因素，可能不出席開幕式。
9日晚間的開幕式將於露天體育場舉行，當地預測氣溫介於攝氏零下2至5度間。不過氣象專家表示，屆時刺骨寒風會讓體感溫度達到零下10度。
法新社報導，約有來自世界各地的3000名運動員，將在平昌冬奧15個競賽科目中，競逐創紀錄的102面金牌。冬奧將於25日閉幕。
與此同時，北韓正進行著奧運魅力攻勢，由全女子啦啦隊「正妹軍團」領軍。北韓魅力四射的啦啦隊2002年釜山亞運首度越過邊境訪問南韓時，奪走不少南韓民眾的心。
但北韓後來發展核武，使部分南韓民眾對平壤當局的宣傳伎倆態度轉趨強硬。
為參加平昌冬奧，229名啦啦隊員和其他北韓代表今天跨越邊界抵達南韓，將住進距離冬奧體育場兩小時車程的豪華旅館。
許多南韓民眾支持兩韓解凍，但抗議者認為南韓太慷慨，允許北韓領導人金正恩挾持平昌冬奧。
示威者稱本屆冬奧為「平壤奧運」。參與反北韓集會的抗議者告訴法新社：「我們處於交戰狀態，我們卻邀來敵方的娼妓。」
另一方面，由於俄羅斯涉及禁藥風波，是否允許清白的俄國運動員參賽，也掀起爭議。
國際奧林匹克委員會（IOC）高層、1999至2007年擔任世界反禁藥組織主席的龐德（Dick Pound），本週痛斥國際奧會處理俄羅斯禁藥風波的方式，嚴重損害奧運信譽。
龐德說，國際奧會「不僅無法保護清白的運動員，還讓作弊的運動員有機會勝過清白的運動員」。（譯者：陳妍君/核稿：何宏儒）1070207
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