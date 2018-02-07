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花蓮地震／余姓陸客傷重不治 死亡人數攀升至7人

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你家在斷層上嗎 輸入地址即可確認

發稿時間：2018/02/07 19:02

最新更新：2018/02/07 19:42

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花蓮縣6日深夜發生芮氏規模6.0強震，造成雲門翠堤大樓嚴重傾斜，現場搜救人員全力援救受困民眾。中央社記者王飛華攝　107年2月7日花蓮縣6日深夜發生芮氏規模6.0強震，造成雲門翠堤大樓嚴重傾斜，現場搜救人員全力援救受困民眾。中央社記者王飛華攝　107年2月7日

（中央社記者廖禹揚台北7日電）花蓮深夜發生規模6.0地震，共4棟大樓倒塌，各界持續投入救災行動。全台共有33條斷層，民眾若要確認住家是否位於斷層帶，在經濟部中央地質調查所網頁輸入住家地址就能找得到。

根據台灣活動斷層分布圖，全台總共有33條斷層，其中屬活動可能性較大的第一類活動斷層，即有地調所研判可能與這次花蓮地震有關的米崙斷層。

其餘第一類活動斷層還包括北部新竹斷層、獅潭斷層，中部三義斷層、大甲斷層、鐵砧山斷層、屯子腳斷層、彰化斷層、車籠埔斷層、大茅埔-雙冬斷層、大尖山斷層，南部六甲斷層、新化斷層、旗山斷層、瑞穗斷層、玉里斷層、池上斷層、鹿野斷層等。

地調所根據台灣活動斷層分布圖設計台灣活動斷層觀測系統，網站上清楚標出「我家在斷層帶上嗎？」、「活動斷層分布及特性」、「活動斷層引發的災害」、「觀測斷層變動」以及「在斷層帶上開發的問題」等5個選項，民眾只要點選「我家在斷層帶上嗎？」，再輸入自家地址，就能確認住家是否位於斷層帶周遭，若位於在斷層帶附近住戶有疑慮，也可請技師協助查詢距離斷層帶確切距離及可能的危險性。

除了查詢活動斷層分布外，民眾也可以到地調所網站查詢住家所在地是否位於地質敏感區；位於地質敏感區建築物可能需預做防範準備外，新建建築物也要避免蓋在斷層錯動線上，以免下次地震時發生災害。（編輯：林淑媛）1070207

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