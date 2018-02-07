花蓮地震 花檢南檢偵辦震損建築是否違失

花蓮縣6日深夜發生芮氏規模6.0強震，造成雲門翠堤大樓嚴重傾斜，現場搜救人員7日下午在大雨中找來消波塊與鋼梁等支撐建物。中央社記者王飛華攝 107年2月7日

（中央社記者盧太城、張榮祥7日綜合報導）花蓮強震，花蓮地檢署主任檢察官王怡仁今天表示，已列他字案偵辦震損建築是否涉及偷工減料，曾偵辦台南維冠大樓倒塌案的台南地方法院檢察署，也派出3位有土木技師證照的檢察事務官趕往花蓮協助。



王怡仁晚間指出，震災後先以救災為優先，在不妨礙救災的情況下，儘速處理罹難者遺體相驗事宜；其次針對這次地震中嚴重受損的雲門翠堤大樓等受損建築，將調閱資料偵辦是否涉及偷工減料或違法改建施工。



台南地檢署發言人柯怡伶今晚表示，南檢偵辦維冠大樓案件的主任檢察官江孟芝、蔡佩容，已於第一時間向花蓮地檢署主任檢察官王怡仁等人提供偵辦經驗及轉介土木技師公會資源。



另外，南檢3位具有營繕專業的檢察事務官劉建華、李方偉、侯信逸，也將提供專業經驗與協助，其中劉建華、李方偉2人已出發趕赴花蓮，目前行經台東，侯信逸因今天有公務，將於明天出發。



柯怡伶說，這3位檢察事務官都有土木技師證照，可協助分析建築圖說設計，且到現場履勘施工有無缺失，也可協助檢察官訊問具有專業背景的當事人，如建築師、結構技師等，隨時提供檢察官專業諮詢，也可於羈押庭協助說明專業意見，並協調土木技師公會的鑑定等。（編輯：施燕飛／陳清芳）1070207





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