花蓮出差遇地震大樓傾斜 一則手機訊息救了他

花蓮縣6日晚間11時50分發生芮氏規模6.0強震，雲門翠堤大樓嚴重傾斜，現場救援人員全力搜救中。中央社記者孫仲達攝 107年2月7日

（中央社記者張茗喧台北7日電）昨晚花蓮強震，因出差住進雲門翠堤大樓的李先生回憶，地震當下落地窗炸開、天花板塌陷，到處都是救命聲，這時朋友傳來Line訊息，微弱的光線讓他找回手機，成功逃出險境。



今天凌晨幸運從雲門翠堤大樓逃出的李昇隆接受中央社記者電訪時說，他昨天剛好到花蓮出差，一如往常住在雲門翠堤大樓裡的旅店，地震前他才剛剛洗完澡，躺在床上看文件，突然間就是一陣天搖地動。



「當時我心想，這次真的死定了」李昇隆回憶起當時的經歷仍心有餘悸，地震短短幾秒的時間，房間瞬間陷入黑暗，接著天花板開始大片坍塌，床鋪也傾斜、下陷，床尾的3大塊落地窗全部爆掉，「就像炸彈一樣」，其他房間不斷傳出救命聲。



李昇隆說，由於事發太突然，他根本來不及躲到桌下，只好隨手抓了棉被先保護頭部，直到地震終於停止，這時朋友突然傳來Line訊息，微弱的光線讓他找到手機，「他真的是我的救命恩人」，他接著利用手機光線把棉被鋪在地板上，避免被散落一地的碎玻璃割傷。



幸運的是，那天旅店正好幫他從1樓房間升等到2樓的房間，而大樓也是往他住的那一面傾倒，從房間到地面不過20多公尺，也因此讓他順利逃生。



李昇隆說，逃出後他回頭看了雲門翠堤大樓，發現一樓幾乎被壓扁，而且逃出後除了手腳割傷流血、腰被天花板掉下的木板擊中以外，沒有大礙，比起前一個逃出的人全身都是血的慘狀，讓他不禁感嘆「真的是老天保佑」。



李昇隆形容，逃出時他全身只穿了內衣和西裝褲，從頭到腳都是厚厚一層灰，逃出後的第一件事就是打給家人說句「我愛你」，接著就被趕來的救難人員送往醫院治療，檢查後所幸都沒有大礙。



現在回想起整件事，李昇隆心裡還是怕怕的，今天下午4時已經搭火車回到基隆，除了馬上到廟裡燒香拜拜，也坦言以後到花蓮出差再也不敢住大樓，現在只想回家好好洗個澡睡覺。



不過，李昇隆說，他因為所有證件、信用卡、回程車票通通都留在旅館裡來不及拿，不管他怎樣跟台鐵解釋，仍被要求重新買票；回到基隆再到衛福部醫院急診做檢查，即便解釋情況也被院方要求自費就醫，讓他覺得相當無奈。（編輯：陳清芳）1070207





花蓮6日深夜發生強震，因出差住進雲門翠堤大樓的李昇隆平安獲救，他回憶地震當下，落地窗炸開、天花板塌陷，到處都是救命聲，這時朋友傳來Line訊息，微弱光線助他找回手機，成功逃出。（李昇隆提供）中央社 107年2月7日

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