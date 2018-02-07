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花蓮地震 國軍出動兵力661人救災

發稿時間：2018/02/07 22:18

最新更新：2018/02/07 22:53

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影片來源：軍聞社

（中央社記者呂欣憓台北7日電）花蓮強震，國軍今天出動兵力661人以及挖土機、生命探測器及伸縮球等裝備。參謀總長李喜明上將今晚主持災變會議時指示，因為氣溫仍低，要注意救災官兵身體及心緒狀態。

國防部今天晚間發布新聞稿表示，因應花蓮強震所產生災害，為儘快搜尋災區失聯民眾，國軍已調整各作戰區重型機具裝備及專業人員進入災區，秉持蔡總統「救人第一，全力支持花蓮」指示，全力執行搜救任務，期讓民眾儘快恢復正常生活。

國防部指出，李喜明今天晚上8時主持國軍災害應變中心管制會議時特別指示，近期天候日夜溫度仍低，各單位對於搜救官兵務須充分做好保暖措施，以及妥適律定搜救時段做好任務替換，注意官兵身體及心緒狀態，維護官兵健康，有效遂行任務。

國防部表示，今天凌晨到目前為止，國軍派遣兵力661人，救災機具計有挖土機、生命探測器及伸縮球等各型裝備28類共149件；國軍並即時調整各作戰區救援裝備支援花防部，工兵及特戰官兵亦依據救災專業能力需求，增援投入災區搜救作業。

此外，花蓮憲兵隊與後備官兵實施現場封鎖、交通管制、人員疏導及災民收容作業；今天並派遣空軍S-70C型機4架次、RF-5型機2架次、C-130型機13架次及陸軍CH-47型機4架次，執行災區空照、人員及機具運輸等任務，以利搜救人員於第一時間抵達災區，大幅提升整體搜救能力。

國防部表示，面對突發、重大的天然災害，國軍官兵、警察、消防、救難人員共同攜手合作，始終與民眾在一起，第一時間進入災區，絕不放棄任何希望，為搶救災民而努力不懈。（編輯：林興盟）1070207

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