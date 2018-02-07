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花蓮地震2死數十人受困 全國動起來搶救

發稿時間：2018/02/07 06:02

最新更新：2018/02/07 10:06

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6日深夜花蓮發生芮氏規模6的地震，最大震度7級，造成花蓮地區道路龜裂，統帥飯店傾斜，花蓮縣政府已一級開設救援應變疏散災民。中央社記者李先鳳攝 107年2月7日6日深夜花蓮發生芮氏規模6的地震，最大震度7級，造成花蓮地區道路龜裂，統帥飯店傾斜，花蓮縣政府已一級開設救援應變疏散災民。中央社記者李先鳳攝 107年2月7日

（中央社台北7日電）花蓮縣昨晚11時50分發生芮氏規模6.0地震，花蓮市區震度達7級，有4棟建築物倒塌或傾斜，造成2死202傷，總統蔡英文要求以最快速度投入救災，國軍部隊與各縣市也伸出援手，積極搶救。

根據消防署的最新統計，4棟倒塌或傾斜的大樓分別是統帥飯店、國盛六街2號、國盛六街41號以及商校街2號阿官火鍋所在的雲門翠堤大樓。

統帥飯店原有3人受困，但在地下一樓的工務部門人員陳明輝在透過電話與搜救人員聯繫後，受困約4小時後被救出。

陳明輝毫髮無傷，面對記者時露出笑容。他說，地震發生時，他正準備下班打卡。

地面上有11樓的統帥飯店在一陣搖晃之後往下塌陷，3樓成了一樓。一樓大廳有兩名值班員工失聯，但陳明輝幸運許多，在B1未塌陷的空間內利用手機報警，等待救援。

除了統帥飯店有2人受困，花蓮縣消防局指出，往前傾倒的雲門翠堤大樓有20多人受困在低樓層，花蓮縣長傅崐萁希望透過國軍支援大型機具，協助搶救。

花蓮地區6日深夜強震釀災，位於商校街的雲門翠堤大樓傾斜嚴重，縣長傅崐萁（右2）親自到場了解災情及搶救進度。中央社記者李先鳳攝　107年2月7日花蓮地區6日深夜強震釀災，位於商校街的雲門翠堤大樓傾斜嚴重，縣長傅崐萁（右2）親自到場了解災情及搶救進度。中央社記者李先鳳攝　107年2月7日

除了4棟建築物傾倒之外，七星潭大橋因橋面與橋墩受損封閉，台11線通往海岸公路的花蓮大橋則戒護通行。

兩名死者分別是統帥飯店的一名60歲女性，以及從民宅自行送醫的66歲男性。傷者分別送門諾、慈濟等醫院就治。

蔡總統在地震發生後，立刻召集相關單位開會，掌握災情，並下令國軍盡全力協助救災工作，也以最快速度投入救災工作；行政院發言人徐國勇則表示，行政院相關活動一律取消，救災優先，院長賴清德規畫前往花蓮勘災，並要求全力救災。

蘇花公路原本多處落石，和中至崇德段一度中斷，但搶修後已經全線搶通，但中橫公路太魯閣至大禹嶺餘震不斷，多處落石，目前實施道路封閉，預計今天中午12時搶通；公路總局呼籲用路民眾，地震過後應隨時注意路況資訊，且山區道路易發生坍方落石，宜避免行駛山區道路。

各縣市的搜救隊也紛紛投入救災，宜蘭縣出動12人、台南市有23人，另外新北、台北、高雄市、彰化縣等也派出搜救隊，甚至還帶著搜救犬一同救災。

國防部在花蓮市開設前進指揮所，近400名官兵投入救災，隨後工兵部隊與特戰指揮部也會加入；另外還有3架空軍C-130運輸機待命。

強震發生後，許多民眾不敢回到原住所。花蓮市政府連夜在小巨蛋設立收容所，慈濟靜思堂和市區外多家民宿業則提供免費住宿。1070207

花蓮縣6日晚間11時50分發生芮氏規模6.0地震，導致4棟大樓倒塌或傾斜，雲門翠堤大樓仍有20多人受困。（中央社製圖）花蓮縣6日晚間11時50分發生芮氏規模6.0地震，導致4棟大樓倒塌或傾斜，雲門翠堤大樓仍有20多人受困。（中央社製圖）

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