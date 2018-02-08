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鐵雄救災首役就建功 領犬員開心又揪心

發稿時間：2018/02/08 19:45

最新更新：2018/02/08 21:47

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zoom in 2017年底才通過「2017亞洲區MRT搜救犬隊國際任務救援能力認證」考試的「鐵雄」（圖），是隻現年4歲的拉布拉多犬，花蓮震災是牠實戰首役，首次出勤就建功，表現勇敢有目共睹。（台中市特搜隊領犬員李俊昇提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年2月8日2017年底才通過「2017亞洲區MRT搜救犬隊國際任務救援能力認證」考試的「鐵雄」（圖），是隻現年4歲的拉布拉多犬，花蓮震災是牠實戰首役，首次出勤就建功，表現勇敢有目共睹。（台中市特搜隊領犬員李俊昇提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年2月8日

（中央社記者黃麗芸台北8日電）搜救犬「鐵雄」成功找到花蓮統帥飯店受困者，昨晚因濕冷疲憊而右耳急性發炎，今早就醫後重返崗位，領犬員李俊昇說，花蓮震災是牠實戰首役，表現勇敢，但難免心會揪一下。

花蓮6日深夜發生強震，造成9死、270傷、8人失聯。當地統帥飯店倒塌造成2名員工受困，台中市特搜隊7日下午靠著「鐵雄」入內搜尋，興奮搖尾大叫找到受困者位置，隨後成功救出受困員工梁書瑋。

去年底才通過「2017亞洲區MRT搜救犬隊國際任務救援能力認證」考試的「鐵雄」，是隻現年4歲的拉布拉多犬。

李俊昇今天接受中央社訪問時表示，「鐵雄」是在兩歲時加入搜救犬行列接受訓練，和他一起在消防署特種搜救隊竹山訓練中心接受為期兩年的訓練，上個月才返回台中市消防局服務。

他指出，「鐵雄」個性活潑、好奇心重，愛吃的牠喜歡到處聞來聞去，只有待在他身邊時才穩定；受訓期間的「鐵雄」向來表現很好，也曾在兩年前的台南震災前往實習救援。

「花蓮震災是『鐵雄』實戰首役」，李俊昇說，「鐵雄」一到災區表現就相當勇敢，即便現場干擾因素多，略微影響反應力，但牠仍毫無畏懼走入災區搜索，成功找到梁書瑋，不僅讓在場搜救員雀躍，也為「鐵雄」累積寶貴學習經驗。

但長時間且大範圍執勤搜索，李俊昇表示，原本就有過敏體質的「鐵雄」，因疲勞又休息不足，昨晚9時許就出現抓耳朵和甩頭的狀況，今早經花蓮消防局同仁協助載往就醫，確診為右耳急性發炎，經治療後已返回工作崗位待命出勤。

李俊昇提到，雖然「鐵雄」首戰就建功找到受困者，但這次出勤救災仍有緊張時刻，其中一次到大樓進行逐層搜索時，有一戶民宅內幾乎都是破碎玻璃和陶瓷碎片，但勇敢的「鐵雄」仍毫無猶豫就跳進去搜索，讓他當時「心揪一下」。

災區出勤最怕搜救犬受傷，李俊昇說，由於災區常見碎玻璃和鋼筋瓦礫，其中又最怕碰到鐵釘，因為搜救犬受傷後習慣舔傷口，恢復期都要比較久，對於初生之犢的「鐵雄」出任務也難免會擔心。（編輯：陳清芳）1070208

影片來源：中央社
zoom in 搜救犬「鐵雄」成功找到花蓮統帥飯店受困者，7日發現右耳發炎，就醫後仍重返崗位。領犬員李俊昇說，花蓮震災是牠實戰首役，表現勇敢，但難免心會揪一下。（台中市特搜隊領犬員李俊昇提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年2月8日搜救犬「鐵雄」成功找到花蓮統帥飯店受困者，7日發現右耳發炎，就醫後仍重返崗位。領犬員李俊昇說，花蓮震災是牠實戰首役，表現勇敢，但難免心會揪一下。（台中市特搜隊領犬員李俊昇提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年2月8日

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