鐵雄救災首役就建功 領犬員開心又揪心

2017年底才通過「2017亞洲區MRT搜救犬隊國際任務救援能力認證」考試的「鐵雄」（圖），是隻現年4歲的拉布拉多犬，花蓮震災是牠實戰首役，首次出勤就建功，表現勇敢有目共睹。（台中市特搜隊領犬員李俊昇提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年2月8日

（中央社記者黃麗芸台北8日電）搜救犬「鐵雄」成功找到花蓮統帥飯店受困者，昨晚因濕冷疲憊而右耳急性發炎，今早就醫後重返崗位，領犬員李俊昇說，花蓮震災是牠實戰首役，表現勇敢，但難免心會揪一下。



花蓮6日深夜發生強震，造成9死、270傷、8人失聯。當地統帥飯店倒塌造成2名員工受困，台中市特搜隊7日下午靠著「鐵雄」入內搜尋，興奮搖尾大叫找到受困者位置，隨後成功救出受困員工梁書瑋。



去年底才通過「2017亞洲區MRT搜救犬隊國際任務救援能力認證」考試的「鐵雄」，是隻現年4歲的拉布拉多犬。



李俊昇今天接受中央社訪問時表示，「鐵雄」是在兩歲時加入搜救犬行列接受訓練，和他一起在消防署特種搜救隊竹山訓練中心接受為期兩年的訓練，上個月才返回台中市消防局服務。



他指出，「鐵雄」個性活潑、好奇心重，愛吃的牠喜歡到處聞來聞去，只有待在他身邊時才穩定；受訓期間的「鐵雄」向來表現很好，也曾在兩年前的台南震災前往實習救援。



「花蓮震災是『鐵雄』實戰首役」，李俊昇說，「鐵雄」一到災區表現就相當勇敢，即便現場干擾因素多，略微影響反應力，但牠仍毫無畏懼走入災區搜索，成功找到梁書瑋，不僅讓在場搜救員雀躍，也為「鐵雄」累積寶貴學習經驗。



但長時間且大範圍執勤搜索，李俊昇表示，原本就有過敏體質的「鐵雄」，因疲勞又休息不足，昨晚9時許就出現抓耳朵和甩頭的狀況，今早經花蓮消防局同仁協助載往就醫，確診為右耳急性發炎，經治療後已返回工作崗位待命出勤。



李俊昇提到，雖然「鐵雄」首戰就建功找到受困者，但這次出勤救災仍有緊張時刻，其中一次到大樓進行逐層搜索時，有一戶民宅內幾乎都是破碎玻璃和陶瓷碎片，但勇敢的「鐵雄」仍毫無猶豫就跳進去搜索，讓他當時「心揪一下」。



災區出勤最怕搜救犬受傷，李俊昇說，由於災區常見碎玻璃和鋼筋瓦礫，其中又最怕碰到鐵釘，因為搜救犬受傷後習慣舔傷口，恢復期都要比較久，對於初生之犢的「鐵雄」出任務也難免會擔心。（編輯：陳清芳）1070208





影片來源：中央社

搜救犬「鐵雄」成功找到花蓮統帥飯店受困者，7日發現右耳發炎，就醫後仍重返崗位。領犬員李俊昇說，花蓮震災是牠實戰首役，表現勇敢，但難免心會揪一下。（台中市特搜隊領犬員李俊昇提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年2月8日

延伸閱讀》花蓮地震樓塌路裂 災情即時彙整看這裡



延伸閱讀》花蓮地震救援動起來 捐款捐血資訊看這裡



延伸閱讀》醫專生畢旅遇地震 撞門救出導師協助遊客脫困



延伸閱讀》遊客助她丈夫逃離統帥飯店 妻鞠躬感謝「人間菩薩」