花蓮地震 地質調查所初判非米崙斷層本身活動

花蓮6日深夜發生芮氏規模6.0地震，造成花蓮市多棟建物受損，其中雲門翠堤大樓嚴重傾斜。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北9日電）花蓮發生強震，為釐清是否與米崙斷層活動有關，地調所派員前往現場勘查，初步判斷米崙斷層為被動式錯動，非斷層本身活動，但確切結果需待下週勘查結束，彙整資料後才能定論。



花蓮地區6日深夜發生規模6.0地震，市區傳出大樓坍塌及道路龜裂災情，因受損建物大多沿米崙斷層線分布，地質學者多推測這次地震可能與米崙斷層有關，經濟部中央地質調查所因此派員前往現場勘查，確認斷層破裂面是否有地表隆起情形，並具有連續性。



地調所副所長曹恕中受訪表示，依現場蒐集資訊初步判斷，米崙斷層受外部地震影響，造成被動性錯動的機率較高，而非米崙斷層本身的活動，目前現場蒐集資料中，較大破裂面與斷層線不完全相符，但須待進一步統計以供佐證。



曹恕中並表示，地調所現勘工作預估將持續至下週一（12日），之後才能彙整現場蒐集所得資料，統計分析震源位置、深度與斷層面延伸的關係。



前中央氣象局長辛在勤8日受訪指出，米崙斷層陸地上全長約7.2公里，若是要引發這次規模6.0地震，斷層大概還要往外海延伸20、30公里，才符合這次規模，而且還要轉彎才能符合地震發生位置；此外，米崙斷層的週期為30年動一次，距離上一次米崙斷層發生地震還不到30年，推測米崙斷層和這次地震關聯性低。（編輯：林興盟）1070209





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