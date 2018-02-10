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黑鷹黑盒子訊號找到 家屬11日招魂[影]

發稿時間：2018/02/10 16:15

最新更新：2018/02/10 17:39

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影片來源：中央社

（中央社記者盧太城台東縣10日電）5日在蘭嶼外海失蹤的空勤黑鷹直升機，飛安會今天確定已找到黑盒子發出的訊號，「研判直升機也在那個位置」，預定明天在天候情況許可下，空勤將安排家屬搭船出海招魂。

空勤黑鷹直升機5日深夜前往蘭嶼執行病患後送，離開蘭嶼機場3分鐘後失蹤，經過日以繼夜搜尋，今天下午證實在失蹤海域附近找到俗稱「黑盒子」的飛行記錄器發出的訊號。

飛航安全調查委員會調查小組，今天下午離開蘭嶼返回台北。主任調查官張文環在離開前接受記者訪問時表示，這次前往蘭嶼的任務，主要調查黑鷹直升機出事的位置。還有相關任務經過。

張文環表示，計畫執行是從2月6日至2月9日，非常感謝消防署、空勤總隊，海巡署還有民航局的幫忙。8日當天已有收到失事直升機黑盒子的訊號，9日再次確認訊號的來源及範圍，後續會再精確的將直升機位置定位出來，之後執行打撈作業。

張文環表示，黑盒子發出訊號地點約在蘭嶼外海2海里，也就是直升機光點消失附近，深度約海底800至900米間，「以專業研判，相信直升機也是在那個位置」。

張文環表示，這幾天的作業環境相當艱困，水深高達1000公尺，曾經面臨10級的風浪和惡劣環境、海象，冒著生命危險作業，未來打撈同樣要面臨這樣的環境，會先經過地形掃描。

空勤總隊第三大隊大三隊長祝世全表示，已經將最新進展和這幾天搜救過程，向直升機上正副駕駛、機工長、護理人員及病患的家屬報告，家屬聽了相當悲傷，預定明天在天候情況許可下，出海招魂。（編輯：卞金峰）1070210

延伸閱讀》黑鷹黑盒子收到訊號 位於海底800公尺處

延伸閱讀》蘭嶼後送 護理師：與不可知的下一秒挑戰

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