花蓮地震雲門翠堤尋獲3罹難者 仍有2人失聯[更新]

花蓮強震，雲門翠堤大樓10日下午陸續尋獲失聯陸客，下午近5時，第3具遺體送出。中央社記者張皓安攝 107年2月10日

（中央社記者劉建邦台北10日電）花蓮地震迄今超過80個小時，救難人員今天陸續尋獲3名罹難者。中央災害應變中心統計，地震造成15死、280傷、2人失聯，剩下2名失聯者是投宿雲門翠堤大樓201室的陸客。



依中央災害應變中心回報，上午10時多，現場搜救人員在雲門翠堤大樓的斷垣殘壁先發現疑似失聯者的手臂，經過約半小時找到一名男性和12歲的男童楊浩然遺體；下午3時多，搜救人員再度尋獲另具遺體。



3名罹難者遺體都已送殯儀館，兩名大人身分及性別仍待確認。依中央災變中心統計，至下午3時為止，花蓮地震造成15死、280傷、2人失聯。



花蓮地震至今，投宿雲門翠堤大樓「漂亮生活旅店」201室一家三代等5名（4大1小）中國大陸籍旅客（丁文昌、何鳳華、丁守慧、楊捷、楊浩然）待救援，消防署特種搜救隊等各縣市特搜隊員連日來克服大樓傾斜等狀況進入大樓營救。（編輯:孫承武）1070210



花蓮地震找到3失聯陸客遺體 2名未尋獲



（中央社記者顧荃台北10日電）花蓮地震至今搜救行動逾89小時，救難人員今天下午在雲門翠堤大樓201室找到3名罹難陸客遺體，還剩2人未尋獲。花蓮縣消防局研判，因房間傾斜，可能被擠在角落，需繼續往下挖掘。



花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，雲翠大樓內5名失聯的一家三代5人的中國大陸旅客，受困在「漂亮生活旅店」二樓201室，今天陸續發現3名陸客遺體。



搜救人員上午發現一名女性遺體，隨後在旁邊發現第二名遺體，由於第二名罹難者的位置較容易挖掘，近中午時送被移出，經法醫骨骼鑑定為12歲的兒童；搜救人員隨後在挖掘第一名遺體時，在其下方發現堆疊在一起的第三名遺體，下午陸續將兩具遺體送出。



花蓮縣消防局副局長吳泰濬受訪表示，下午3時多送出的第一名被發現女性遺體，推測可能是陸客中的外婆，詳細身份還待法醫勘驗。



吳泰濬表示，至於第三名發現的男性罹難者，因為腳被牆板壓住，需花一些時間進行移除跟破壞工作。但下午3時48分、4時44分，連續發生兩起規模4以上餘震，搜救人員須先撤離現場，經土木技師觀測無虞後再進入搜救，終於在近5時將第三名遺體送出。



吳泰濬說，還有2名陸客尚未尋獲，仍持續搜索，因201號房整個傾斜，推測可能被天花板、掉落物整個壓在下面，或堆積在角落，需要再繼續往下挖掘尋找。



201室一家三代的5名陸客，分別為丁文昌、何鳳華夫婦，女兒丁守慧、女婿楊捷及外孫楊浩然。（編輯:孫承武/卞金峰）1070210





延伸閱讀》花蓮地震 被埋5陸客台灣行一波三折



延伸閱讀》失聯5陸客身分確認 靠家屬和災區小店一段因緣



延伸閱讀》地震來時如何保命？不同情境避難原則一次看