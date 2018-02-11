花蓮地震 雲門翠堤201室再尋獲一人

花蓮地震造成雲門翠堤大樓坍塌，特搜隊人員持續擴大挖掘面積，但特搜隊人員發現有梁柱擋住開挖路線，經結構技師評估破壞恐影響主結構，11日凌晨決定內部繞路挖掘。（花蓮縣消防局提供） 中央社記者蘇木春花蓮傳真 107年2月11日

（中央社記者蘇木春花蓮11日電）花蓮地震造成雲門翠堤大樓坍塌，特搜隊員繼昨天尋獲201室內3名罹難中國籍旅客遺體，今天凌晨再度找到一人，但遺體被兩層樓板壓住，救難人員正全力協助脫困中。



花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，雲翠大樓內5名失聯的一家三代5人的中國籍旅客，受困在「漂亮生活旅店」二樓201室，搜救人員自4樓向下鑿穿樓板，擴大搜尋面積，10日下午陸續發現其中3人遺體，但仍有2人失聯。



花蓮縣消防局第一救災救護大隊副大隊長吳佳奇受訪表示，特搜隊員11日凌晨4時，在201室內破壞時，發現一張床的床腳，且床上有第4具遺體露出約三分之一，無法判定性別。



吳佳奇指出，第4位罹難者露出手臂與頭部，因被兩層樓板壓住，在破壞上有一定難度，目前有30名特搜隊與2名專業打鑿技師協助脫困。



吳佳奇說，昨天找到3位罹難者都是在床上，因此可以研判201室的受困者都在床上，且推測這棟大樓是先倒塌後再傾斜，第4位找到後第5位應該就在附近，救難人員正全力處理中。1070211





花蓮地震災區雲門翠堤大樓持續搜救中，罹難陸客家屬11日上午赴雲門翠堤大樓倒塌現場。 中央社記者徐肇昌攝 107年2月11日

花蓮縣消防局第一救災救護大隊副大隊長吳佳奇（右）受訪表示，特搜隊員11日凌晨4時，在201室內破壞時，發現第4具遺體，但受困者被兩層樓板壓住，人員持續破壞裝潢與樓板。 中央社記者蘇木春花蓮攝 107年2月11日

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