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走在體改最前端 壘球協會率先完成改選

發稿時間：2018/02/11 18:35

最新更新：2018/02/11 22:35

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中華民國壘球協會11日舉行改選，總計129人領票，現任理事長陳任邦獲得128張選票支持，得票率達99.2%、連任成功。（壘球協會提供）中央社記者龍柏安傳真 107年2月11日中華民國壘球協會11日舉行改選，總計129人領票，現任理事長陳任邦獲得128張選票支持，得票率達99.2%、連任成功。（壘球協會提供）中央社記者龍柏安傳真 107年2月11日

（中央社記者龍柏安台北11日電）中華民國壘球協會今天在台中東山高中改選，現任理事長陳任邦在129票中囊括128票，連任第13屆壘球協會理事長，他強調，將力挺台灣女壘爭取2020東京奧運門票。

依照國體法規定，全台72個特定體育團體需在3月20日前完成改選，而壘協則是全台第一個完成改選的單項協會，秘書長張家興表示，壘協沒有要搶第一，只是同仁的行政效率非常高，他說：「體育署公布的所有時程表，我們幾乎每一項都走在最前面。」

這次壘協改選完全依照體育署規定辦理，除採取中選會規格，全程錄影存證，另有律師、體育署競技組官員等人都有至現場監票。張家興表示，改選從下午2時開始，截至4時結束，傍晚5時半開票完成，並宣布最後結果，投票過程一切平和、順利。

壘協共計擁有184名個人會員，另有31席團體會員，今天改選共有111名會員出席，團體會員則有18人席，總計129人領票，陳任邦共獲得128張選票支持，僅有1張廢票，得票率達99.2%、連任成功。

陳任邦獲選後，也簡短發表感言，他強調一定會做台灣壘球運動的後盾，力挺中華隊組訓取得2020東京奧運資格，繼續擴展舉辦企業女子壘球聯賽，讓選手延續球員生涯，並有電視轉播賽事讓全台民眾都有機會看到球員展現球技；此外，未來他也會持續耕耘基層女壘，推廣壘球運動，讓壘球運動生生不息。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070211

zoom in 中華民國壘球協會11日舉行改選，成為全台第一個完成改選的單項協會，除採取中央選舉委員會規格，全程錄影存證，另有律師、體育署競技組官員等人至現場監票。（壘球協會提供）中央社記者龍柏安傳真　107年2月11日中華民國壘球協會11日舉行改選，成為全台第一個完成改選的單項協會，除採取中央選舉委員會規格，全程錄影存證，另有律師、體育署競技組官員等人至現場監票。（壘球協會提供）中央社記者龍柏安傳真　107年2月11日

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