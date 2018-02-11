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振興花蓮觀光業 政院提供200億專案融資

發稿時間：2018/02/11 21:29

最新更新：2018/02/11 22:06

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（中央社記者顧荃花蓮11日電）行政院政務委員、花蓮震災重建專案小組召集人陳美伶今天表示，花蓮地震後為重振花蓮觀光業，將提供受災企業新台幣200億元專案融資，觀光局也將補貼貸款利息3000萬元。

行政院晚間發布新聞稿表示，「0206花蓮震災救助及重建專案小組」召集人陳美伶今天率相關機關在花蓮召開專案小組會議，討論對花蓮觀光產業與石材產業的協助對策。

陳美伶表示，會中決議，交通部觀光局提出七大措施，包括提供旅宿業者紓困貸款利息補貼3000萬、觀光遊樂業重建、推動國內旅遊復甦計畫、辦理旅宿優惠活動、台灣樂園節海洋親水活動、台灣觀光巴士台鐵旅遊護照、國際擴大宣傳等，專案小組全數支持，並請交通部積極推動。

陳美伶說，對於受災企業融資方面，請經濟部中小企業處協處，由國發基金或花東基金提供20億元用於信保基金十倍擔保，總共可提供200億元專案融資；受災企業災害復舊短期週轉金、貸款本金利息展延及住宅地震險理賠金等事項，請金管會於13日前與金融和保險業者召開會議提出具體方案。

在石材產業方面，陳美伶表示，也將由國發基金或花東基金提供信保基金20億元擔保，提供專案融資200億元，並由金管會於13日前邀集各金融機構，研提相關紓困方案；石材災損品將由港務公司無償提供土地3年暫存，清運費用全數由花東基金支應。並請經濟部加速研提花蓮地震災後產業復甦行動計畫，預定於3月底前報院。

陳美伶說，花蓮遭逢此次強烈地震，對石材業造成重大的損害，政府已建立制度化的災損救助機制，將儘速協助業者，以從優、從簡、從速原則，用最短的時間讓石材產業經濟復甦，並請行政院東部聯合服務中心整合相關單位成立單一服務窗口，加速推動。（編輯：李淑華）1070211

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