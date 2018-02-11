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花蓮地震搜救停止 傅崐萁：2陸客確定罹難

發稿時間：2018/02/11 10:59

最新更新：2018/02/11 12:11

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花蓮縣長傅崐萁11日表示剩餘兩名陸客確定罹難，將停止搜救，搜救人員對雲門翠堤大樓鞠躬後撤離。 中央社記者張皓安攝 107年2月11日花蓮縣長傅崐萁11日表示剩餘兩名陸客確定罹難，將停止搜救，搜救人員對雲門翠堤大樓鞠躬後撤離。 中央社記者張皓安攝 107年2月11日

（中央社記者劉冠廷花蓮11日電）花蓮縣長傅崐萁今天表示，目前雲門翠堤大樓的2位罹難者遭大梁壓住，經過討論並獲得家屬同意後，將啟用重機械，從大樓頂端進行剝離，待拆到1樓，移開大梁，接出大體。

花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，雲門翠堤大樓內5名失聯的一家三代5人的中國籍旅客，受困在「漂亮生活旅店」二樓201室，搜救人員自4樓向下鑿穿樓板，擴大搜尋面積，10日下午陸續發現其中3人遺體，但仍有2人失聯。

傅崐萁今天上午召開記者會表示，雖已超過72小時黃金救難期，仍努力希望能將最後2位不幸罹難的大體移出，但目前碰到的狀況是最後2位罹難者是被大梁壓住，若移動大梁會造成整個大樓的崩塌，因此在全國土木技師工會以及相關專家鑑定後決議，由大樓頂端開始做重機械洋蔥式的一層層剝離直到1樓，再將大梁移開，讓大體能順利完整的接出，而這也已得到罹難家屬的同意。

傅崐萁宣布：「救人的程序，從此時此刻開始，正式進入大機具將雲翠大樓主建築的剝離，務必要把最後2位罹難者的大體，順利完整的接出來。」他也說，要求相關專家以及花蓮地檢署，做逐樓的刑事鑑定，釐清所有的刑事責任，並追究到底。

傅崐萁表示，這次地震造成雲門翠堤、統帥飯店等4棟傾倒的危樓，將在最短的時間內全部清除完畢，因為這些危樓只要存在一天，對周邊居民都是最大的威脅，因此希望能在大年初一前能夠完成，但還要配合所有的刑事調查、逐步的取樣。

他說，即便過了除夕夜，到了大年初一、二、三、四，一樣會不眠不休、24小時的來進行，務必要把所有的危樓清除完畢後，工程才告一段落。（編輯：張銘坤）1070211

花蓮縣長傅崐萁（右）11日宣布雲門翠堤大樓停止搜救，剩餘兩名陸客確定罹難，家屬同意開挖。中央社記者張皓安攝　107年2月11日花蓮縣長傅崐萁（右）11日宣布雲門翠堤大樓停止搜救，剩餘兩名陸客確定罹難，家屬同意開挖。中央社記者張皓安攝　107年2月11日
花蓮地震造成雲門翠堤大樓坍塌，有民眾11日在堤防上關心搜救進度，在寫有「天佑花蓮」的木板前拍照。中央社記者徐肇昌攝 107年2月11日花蓮地震造成雲門翠堤大樓坍塌，有民眾11日在堤防上關心搜救進度，在寫有「天佑花蓮」的木板前拍照。中央社記者徐肇昌攝 107年2月11日

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