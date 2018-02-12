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執行死刑要慎重 邱太三：終極目標是廢死

發稿時間：2018/02/12 08:31

最新更新：2018/02/12 11:21

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（中央社記者王揚宇、蕭博文台北12日電）死刑存廢議題爭議已久，法務部長邱太三表示，台灣終極目標是希望廢死，只是相關時程、步驟要怎麼做到；至於他會不會簽署死刑執行令，邱太三說，他上任至今，最高檢都還沒有送死刑執行案到法務部。

死刑存廢在社會上意見分歧，邱太三接受中央社專訪指出，前總統馬英九時代把「兩公約」國內法化，台灣接著簽了很多跟人權有關的公約，他自己也寫人權實施報告，請國際專家做評鑑、給建議；不過兩公約內相關死刑議題，「沒有辦法強制所有國家來做」，但是這是期待及未來的目標。

邱太三表示，不管是馬前總統還是總統蔡英文，台灣的終極目標是希望廢死，只是相關時程跟步驟要如何做到；他擔任法務部長後，要的是「執行死刑要慎重」，所以把過去死刑執行的流程及所要檢視的項目表，重新作整理。

邱太三解釋，死刑案件的執行通常是在三審定讞後，最高法院會先把卷宗送給高檢署，高檢執行檢察官檢閱完卷宗後，根據檢視表，覺得應該要執行，會再送到最高法院檢察署，而最高檢也有一份檢視表，當所有流程都走完，死刑案才會送到法務部，法務部裡面也有審核單位，目前有43名死刑犯待執行死刑。

記者問邱太三上任後，最高檢是否有送死刑執行案件到法務部批示；邱太三回答沒有。記者追問邱太三，如果死刑案經過高檢、最高檢檢視後送到法務部，是否就會簽署死刑執行令；他說，坦白說會看整體狀況，檢察官考量是純法律面，法務部則是要做綜合性考量，比如說檢察官不用考量跟人權公約的關聯度，法務部裡面要考量人權公約相關問題。（編輯：吳協昌／羅曉荷）1070212

死刑存廢議題爭議已久，法務部長邱太三（圖）接受中央社專訪時表示，台灣終極目標是希望廢死，只是相關時程、步驟要怎麼做到。中央社記者吳協昌攝　107年2月12日死刑存廢議題爭議已久，法務部長邱太三（圖）接受中央社專訪時表示，台灣終極目標是希望廢死，只是相關時程、步驟要怎麼做到。中央社記者吳協昌攝　107年2月12日

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