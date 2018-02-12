逾6成收容人無床可睡 邱太三：不人道

（中央社記者蕭博文、王揚宇台北12日電）法務部長邱太三提出監所應「一人一床」，並積極增加床位，他接受中央社專訪表示，現在監所約關了6萬2000人，每晚有床可睡的僅2萬3000人，剩下近4萬人睡地板，「坦白講那是不人道的地方啦」。



為了解決超過6成的收容人沒有床睡的問題，邱太三說，矯正署正在興建3座容額共4000人的新監獄，加上台北監獄、宜蘭監獄擴建等等措施，預計明年底前床位可望擴展至4萬5000床；屆時將僅有約2成7的收容人還沒有床睡。



邱太三上任後力推獄政改革，在歷任法務部長中相當罕見，邱太三認為，壞人關在監獄不會自動變好人，如果不協助收容人學習技能、安排就業，出獄後容易再犯；他認為，政府過去投注矯正的經費太少，應該多投資相關經費，「救一個算一個」，才能降低犯罪人口。



2010年撞死送報生的英商林克穎，一直以台灣監獄不人道為由，拒絕回台服刑，他的引渡庭正在英國法院審理中，邱太三說，林克穎案讓大家警覺，不是只有司法制度好就好，後端的獄政弄不好，英國也會考量是否將林克穎引渡回台。



邱太三說，總統蔡英文、前行政院長林全都曾巡視監所，也都認為那裡的環境亟待改善，他接任部長後也把全台監所跑了一遍，「坦白講那是不人道的地方啦」，因此經過評估後推出一人一床政策，作為獄政改革第一步，「至少讓大家有個床睡吧」。





法務部長邱太三（圖）接受中央社專訪表示，他接任部長後把全台監所跑了一遍，「坦白講那是不人道的地方啦」，因此經過評估後推出一人一床政策，作為獄政改革第一步，「至少讓大家有個床睡吧」。中央社記者吳協昌攝 107年2月12日

邱太三指出，目前全國監所核定容額約5萬7000人，實際上關了6萬2000人，超收約5000至6000人；每天晚上有床可睡的僅2萬3000人，剩下近4萬人睡地板，要達成一人一床目標，首先要緩解超收問題，才有辦法施工。



但要蓋新監獄，事情沒那麼簡單。邱太三透露，擔任桃園市副市長任內，曾希望台北監獄遷離現址，並向矯正署保證協助找到新土地，雖然國防部提供了三塊閒置營區，但每個地區的居民都反對，讓他深感蓋監獄大不易。



邱太三說，找新地點蓋監獄不容易，所幸在總統支持下，矯正署於八德外役監、雲林第二監獄與彰化看守所現有土地上，新蓋3座容納人數共4000人的新監獄，加上台北監獄、宜蘭監獄擴建2468人，全數完工可望消化超收的6000人，經整修改建施工，108年底前床位可望擴展到4萬5000床。



除一人一床，邱太三認為，收容人技能訓練不可少，但請老師到監所上課受限人力因素效益有限，因此他推出自主監外作業政策，讓表現好、接近假釋的收容人可以白天外出工作，下班後返監。



邱太三透露，過去曾招募過更生人，但對方對過去一年的經歷支支吾吾，最後才不好意思地說剛關出來，而自主監外作業政策，可以讓收容人出獄後放心地說出獄前在哪工作，雇主也可以向前雇主打聽，讓更生人更有機會找到工作。



邱太三最後談到，監獄關最多的其實是酒駕犯，但許多酒駕犯罪其實是生活、經濟與工作條件下的結果，是社會問題而非單純的治安問題，若社會一直期待重刑化的刑事政策、將許多行為入罪化，監獄超收問題將更難解決。



邱太三認為，酒駕等犯罪需要前端的預防與教育，並非一味地加重刑罰即可改變。（編輯：吳協昌/羅曉荷）1070212



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