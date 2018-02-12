FBI監控散布兒童色情片 列百人名單2台嫌落網

美國聯邦調查局（FBI）監控散布兒童色情影片全球百大名單，其中列名第30及33的台灣犯嫌何姓、溫姓男子遭警方逮捕，查扣的6部行動硬碟儲存量約有20TB，初估兒童色情影片檔案數量達2500部。中央社記者陳朝福攝 107年2月12日

（中央社記者陳朝福高雄12日電）美國聯邦調查局（FBI）監控散布兒童色情影片全球百大名單，其中列名第30及33的台灣犯嫌何姓、溫姓男子，被高雄市警局婦幼警察隊與刑事局國際刑警科緝捕，起出影片約2500部。



高雄市警察局婦幼警察隊長陳玲君今天表示，美國聯邦調查局為防制兒童色情影片擴散，啟動監控全球百大流量散布兒童色情犯嫌的「百夫長強化專案」行動（Operation Centurion Plus）。全球百大名單中有2人為台灣人。



警方初步查知遭監控的散布兒童色情影片全球百大名單中第30及33名犯嫌居住北部，報請新北地檢署檢察官指揮高雄市警察局婦幼警察隊與刑事局國際刑警科，聯手前往新北板橋和新莊緝捕。



曾前往美國聯邦調查局受訓的高雄市警察局婦幼警察隊警務員謝勝隆是緝捕行動主力，他說，前往犯嫌住處緝捕時，當時的電腦仍開機中，查扣的6部行動硬碟儲存量約有20TB，初估兒童色情影片檔案數量達2500部。



謝勝隆表示，犯嫌的電腦都安裝p2p檔案分享程式並儲存大量兒童色情影片，內容都為惡質、不堪入目的外籍孩童遭性虐情節。



警方初步調查溫男和何男都是上班族，從事資訊相關工作，家人對於涉及散布兒童色情影片不知情，都沒有前科。



陳玲君表示，依據美國聯邦調查局相關研究，兒少色情影片常會導致戀童傾向者性侵猥褻兒少，影片散布對兒少安全構成嚴重威脅，已移除p2p網路上所流傳兒童色情影片。



陳玲君籲請民眾謹慎使用p2p檔案分享程式，切勿一時好奇任意搜尋下載兒少色情影片和圖片，以避免因p2p程式的強制分享功能，導致兒少色情影片散布，並觸犯兒童及少年性剝削防制條例罪責。



警詢後，全案依違反兒童及少年性剝削防制條例，移送新北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1070212



