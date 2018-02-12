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各國首富若獨撐政府支出 郭台銘能扛台灣22天

發稿時間：2018/02/12 17:34

最新更新：2018/02/12 17:57

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彭博彙整出2018年羅賓漢指數，比較49國首富2017年12月底時的淨資產，與各政府的日常營運成本。台灣首富郭台銘仗著63億美元（約新台幣1846億元）淨資產，可供應政府22天花費。（中央社檔案照片）彭博彙整出2018年羅賓漢指數，比較49國首富2017年12月底時的淨資產，與各政府的日常營運成本。台灣首富郭台銘仗著63億美元（約新台幣1846億元）淨資產，可供應政府22天花費。（中央社檔案照片）

（中央社紐約12日綜合外電報導）若各國政府開銷由國內首富獨攬，最多能撐幾天？彭博整理49個政體、支出型態各式的國家，發現郭台銘身家能扛起台灣政府22天，而世界首富貝佐斯僅能供應美國政府花用5天。

彭博彙整出2018年羅賓漢指數（Robin Hood Index），比較49國首富去年12月底時的淨資產，與各政府的日常營運成本。順道一提：榜上49位富豪中，僅有安哥拉、澳洲、智利與荷蘭4國首富為女性。

羅賓漢指數參考彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），與國際貨幣基金（IMF）所估計的政府開銷，將各國的首富淨資產與政府支出進行比較，並假定在政府經費用罄的情況下，各首富一人獨撐政府開銷，究竟能熬過幾天。

台灣首富郭台銘仗著63億美元（約新台幣1846億元）淨資產，可供應政府22天花費；而南韓首富、三星（Samsung）集團會長李健熙則可支撐政府23天。

賽普勒斯大亨弗雷德里克森（John Fredriksen）獨占鰲頭，他的104億美元身家，能支撐政府營運441天。

賽普勒斯的2018年預計每日支出僅2360萬美元，因人口稀少，社會保障與福利開銷較小，加上有利的賦稅政策，且經濟以觀光和服務等產業為主。

相較之下，最難以維持的政府分別為日本、波蘭、美國與中國。中國首富、世界富豪排名第16的馬雲，縱使坐擁455億美元身價，也僅能救濟中國共產黨政府4天。

日本首富、優衣庫（Uniqlo）創辦人柳井正和馬雲相同，總身家能夠支持自家政府4天。

羅賓漢指數中，政府支出榜首由美國穩坐，而全球首富、亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）名下的990億美元資產，也只夠美國揮霍5天。

英國首富休．葛羅斯維納（Hugh Grosvenor）與德國首富施瓦茲（Dieter Schwarz）也與貝佐斯平分秋色，資產能撐起自家政府各5天。（譯者：陳乃瑜/核稿：劉學源）1070212

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