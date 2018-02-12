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外交部證實 陸迫巴布亞紐幾內亞要求駐處更名

發稿時間：2018/02/12 21:12

最新更新：2018/02/12 21:48

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外交部12日表示，巴布亞紐幾內亞政府屈於中國大陸壓力，強迫駐處更名並摘除駐處館牌及領事車牌。（中央社檔案照片）外交部12日表示，巴布亞紐幾內亞政府屈於中國大陸壓力，強迫駐處更名並摘除駐處館牌及領事車牌。（中央社檔案照片）

（中央社記者呂欣憓台北12日電）外交部今天表示，巴布亞紐幾內亞政府屈於中國大陸壓力，強迫駐處更名並摘除駐處館牌及領事車牌，外交部已向巴紐外交部及駐台代表處抗議，並由駐處持續力爭相關權益中。

駐巴布亞紐幾內亞代表處全稱為「中華民國（台灣）駐巴布亞紐幾內亞商務代表團（Trade Mission of the Republic of China（Taiwan）in Papua New Guinea）」。

中國大陸外交部微信公眾號「外交部發言人辦公室」昨天晚上發布訊息指出，巴紐政府勒令商務代表團更名為「台北駐巴布亞新幾內亞經濟文化辦公室」，摘除含有原名稱的名牌和指示牌，沒收使用的外交、領事車牌。

外交部發言人李憲章受訪表示，中華民國與巴布亞紐幾內亞政府西元1989年簽署設處備忘錄後，1990年在巴紐摩斯比港以正式國名設立商務代表團，多年來雙方在農技、醫療及人才培訓等保持密切交流與合作。

他說，對巴紐政府屈於中國大陸壓力，強迫駐處更名並摘除駐處館牌及領事車牌，外交部深感不滿與遺憾，已向巴紐外交部及巴布亞紐幾內亞駐臺商務代表處表達抗議，並由駐處持續力爭相關權益中。

李憲章表示，對中方在台灣尚處於花蓮震災傷痛中，高調宣布在外交場域上對台灣的打壓，傷害國人情感，甚至引起反感，外交部深感遺憾。（編輯：李明宗）1070212

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