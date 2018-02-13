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平昌冬奧演三周半跳 長洲未來創美歷史[影]

發稿時間：2018/02/13 09:39

最新更新：2018/02/13 10:04

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zoom in 日裔美籍花式滑冰選手長洲未來11日在南韓平昌冬季奧運，成為奧林匹克史上首位成功完成三周半跳的美國女將。（圖取自奧林匹克推特twitter.com/Olympics）日裔美籍花式滑冰選手長洲未來11日在南韓平昌冬季奧運，成為奧林匹克史上首位成功完成三周半跳的美國女將。（圖取自奧林匹克推特twitter.com/Olympics）

（中央社平昌13日綜合外電報導）日裔美籍花式滑冰選手長洲未來（Mirai Nagasu）在南韓平昌冬季奧運，協助美國隊拿下團體賽銅牌，並且成為奧林匹克史上頭一位成功完成三周半跳（triple axel）的美國女將。

「紐約時報」（NYTimes）網站報導，24歲的長洲未來11日成為首位在奧運完成三周半跳的美國女子選手。她在平昌冬奧做出這種高難度動作後說：「這確實是創造歷史，或是歷史性一刻，看大家想怎麼形容都可以。」

長洲未來2014年在美國錦標賽拿下第3名，照理來說可以入選國家代表隊征戰素溪冬奧，但美國花式滑冰協會（U.S. Figure Skating）評選委員會卻說，長洲未來全年整體表現並未達標，進而選擇在美國錦標賽拿下第4名的華格納（Ashley Wagner）代表美國參賽，引發爭議。

長洲未來當年沒拿下奧運資格，一度想放棄花滑這條路。不過那次被冷落，反而成為激勵她的動力。

先前只有7名女子選手成功在賽事中完成三周半跳，包括譚雅哈丁（Tonya Harding）1991年在國際滑冰總會花式滑冰大獎賽美國站（Skate America）完成三周半跳。電影「老娘叫譚雅」（I, Tonya）就是改編自譚雅哈丁的故事。

譚雅哈丁是美國史上首位在比賽中完成三周半跳的女子選手，但她從未在冬奧舞台上完成這項高難度動作。

長洲未來如今在美國花滑史上留名。她也是奧運史上第3位完成3周半跳的女子選手，先前兩位是日本選手伊藤綠（Midori Ito）和淺田真央（Mao Asada）。伊藤綠1992年冬奧演出3周半跳，淺田真央則是2010年和2014年冬奧完成3周半跳。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070213

影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube頻道
日裔美籍花式滑冰選手長洲未來11日成為首位在奧運完成三周半跳的美國女將。（圖取自奧林匹克推特twitter.com/Olympics）日裔美籍花式滑冰選手長洲未來11日成為首位在奧運完成三周半跳的美國女將。（圖取自奧林匹克推特twitter.com/Olympics）
日裔美籍花式滑冰選手長洲未來（圖）11日成為奧運史上第3位完成3周半跳的女子選手，先前兩位是日本選手伊藤綠和淺田真央。（圖取自奧林匹克推特twitter.com/Olympics）日裔美籍花式滑冰選手長洲未來（圖）11日成為奧運史上第3位完成3周半跳的女子選手，先前兩位是日本選手伊藤綠和淺田真央。（圖取自奧林匹克推特twitter.com/Olympics）
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