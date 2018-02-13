民視新聞台TBC同意 臨時授權延至3月底

TBC台灣寬頻與民視合約談不攏，NCC 13日指出，調處結果，TBC與民視新聞台單一頻道的臨時授權，將延到3月底。（圖取自民視新聞網站news.ftv.com.tw）

（中央社記者陳政偉台北13日電）TBC台灣寬頻與民視合約談不攏，臨時授權原本在15日到期，但雙方仍在協商中。NCC今天指出，調處結果，TBC與民視新聞台單一頻道的臨時授權，將延到3月底。



鴻海副總裁呂芳銘旗下有線系統TBC台灣寬頻，擁有南桃園、北視、信和、群健4家有線電視系統，收視戶數超過70萬戶，去年TBC與民視協商107年「民視新聞台」頻道授權時，雙方談判不成，TBC發文不排除下架民視新聞台。



國家通訊傳播委員會（NCC）在去年底找雙方調處，民視董事長郭倍宏親自出席，雙方達成共識，TBC獲民視新聞台單一頻道臨時授權，期限到今年2月15日。



TBC在12日時表示，以往和民視的商業授權是民視不需支付上架費，TBC相對也不用支付權利金，但民視今年卻要求不但要「民視新聞台」「民視第一台」及「民視台灣台」3頻道包裹上架，還有收每名收看頻道的有線電視用戶新台幣2元費用。



NCC副主委翁柏宗今天受訪指出，將會繼續進行調處，目前雙方同意由民間全民電視股份有限公司將民視新聞台以臨時授權方式授權予相對人，授權期間自107年2月16日至3月31日止。



至於其餘授權條件及授權範圍，他也說，將由雙方另行協商。



對於收視戶權益，翁柏宗解釋，協商期間，雙方不得有任意斷訊、下架及其他損害消費者權益的情事。（編輯：林孟汝）1070213