搜救犬鐵雄康復了 罐頭加菜歡喜過年

搜救犬鐵雄因支援花蓮震災因公受傷，用藥後隔天，鐵雄已能活動自如，平常就很黏人的鐵雄，受傷後變得更愛撒嬌，康復後的鐵雄開心和領犬員李俊昇（右）玩耍。中央社記者趙麗妍攝 107年2月14日

（中央社記者趙麗妍台中14日電）搜救犬鐵雄支援花蓮震災因公受傷，經中興大學獸醫教學醫院醫治，今天回診鐵雄的傷勢已痊癒，牠開心在廣場跑跳，領犬員李俊昇表示，過年將提供不同口味的罐頭幫鐵雄加菜。



「這是鐵雄嗎！牠康復了嗎？」許多民眾一早走進中興大學獸醫教學醫院，驚呼連連，搜救犬鐵雄因公受傷，10日就醫後，今天回診檢查傷勢，進行傷口的消毒換藥。



鐵雄的主治醫師、中興大學獸醫學系副教授林荀龍表示，鐵雄外耳炎、指尖炎的症狀都已恢復，今天進行血液、尿液的例行健康檢查，目前鐵雄體重26.7公斤，屬於「甲種體位」的健康狗狗。



不少人憂心，鐵雄在受傷後是否會罹患創傷症候群，林荀龍指出，狗會因為焦慮、不安全感而出現腸胃道不適，引起噁心、嘔吐症狀，通常事發當下就會出現病徵，但個性開朗的鐵雄並沒有這個狀況。





搜救犬鐵雄支援花蓮震災因公受傷，14日回診傷勢都已康復，牠在花蓮震災中立下大功加上模樣可愛，現已擁有許多粉絲。中央社記者趙麗妍攝 107年2月14日

領犬員李俊昇指出，受傷後因走路會牽扯傷口，鐵雄變得不愛行走，不過大家不用擔心，鐵雄胃口一直很好，仍然很愛吃；用藥後隔天，鐵雄已能活動自如，平常就很黏人的鐵雄，受傷後變得更愛撒嬌，常會蹭到人身旁不停磨蹭，想要討摸、抓背。



鐵雄在花蓮震災中立下大功加上可愛模樣，現已擁有許多粉絲，李俊昇表示，日前接獲不少詢問電話，希望捐贈狗罐頭、沐浴用品、保健食品為鐵雄補身，但因為消防局已有編列經費，所以都已婉拒。



鐵雄平常的伙食菜單都是罐頭加上飼料，因為牠是過敏體質不吃羊、牛肉，為讓鐵雄飲食均衡，李俊昇還會親自挽袖製作肉泥副食品，提供鐵雄足夠的營養。



李俊昇表示，過年期間會幫鐵雄準備不同口味的罐頭，讓牠吃得好、睡得飽，早日恢復健康。



中興大學獸醫教學醫院今天也頒予鐵雄「興大免費醫療卡」，為全台首張動物的免費醫療卡，中興大學主秘陳德勛指出，日前與台中市消防局洽談合作，作為台中市特搜犬隊的後勤醫療支援，未來搜救犬出勤時，醫療團隊也會跟隨出隊，避免犬隻受傷時，卻無醫療管道可醫治的窘境。（編輯：張銘坤）1070214





搜救犬鐵雄支援花蓮震災因公受傷，14日回診傷勢都已康復，中興大學獸醫教學醫院頒予鐵雄「興大免費醫療卡」，為全台首張動物的免費醫療卡。中央社記者趙麗妍攝 107年2月14日

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