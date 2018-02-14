日商伊藤忠196億入股台北101 投審會准了

（中央社記者廖禹揚台北14日電）投審會今天核准日商伊藤忠以6.65億美元，接手頂新集團原持有的台北101約37%股權案，伊藤忠將成為台北101第二大股東。台北101預計3月底會召開例行董事會。



經濟部投資審議委員會今天召開委員會議，核准包括此案等共3件投資案。根據資料，日商伊藤忠商事株式會社（ITOCHU CORPORATION）去年底向投審會遞件，申請以相當6億6500萬美元（約新台幣196億元），受讓取得台北金融大樓股份有限公司約37.1742%股權，成為台北101第二大股東，也是首位外資股東。



伊藤忠日前表態要拿下頂新集團原有的5席董事，台北101發言人劉家豪今天接受中央社訪問表示，待股權交割程序完成後，伊藤忠及頂新方面才會通知包括改選董事等意見，目前尚未收到相關通知。



台北101預計3月底會召開例行董事會，若伊藤忠想拿下新董事，必須在3月初進行董事會議程整理前提出，否則就得等到5月董事會。



投審會今天會議除通過前述僑外投資一案外，也核准2件對中國大陸投資，皆為華豐橡膠工業股份有限公司申請以所持有中國大陸地區公司股權作為大陸事業增資股本，從事輪胎、橡膠製品等相關業務。1070214



伊藤忠獲准入股台北101 頂新：樂觀其成



（中央社記者張建中台北14日電）一波三折的頂新集團101股權交易案確定，投審會今天核准日商伊藤忠以約196億元，接手頂新原持有的台北101股權案，成為101首位外資股東。頂新表示，樂觀其成。



1999年7月1日動工、2004年底開幕的台北101，是配合政府為規畫亞太營運中心所籌建的金融設施大樓，採用地上權開發的BOT案，由宏國建設開發等民間企業發起建造；依台北101官網，目前前5大股東包含頂新集團、中華電信、兆豐金、中信金及證券交易所。



頂新集團是在2009年陸續向開發工銀、中壽、台新金、華新麗華及其他小股東購入約37%的台北101股權，但在2014年食用油風暴後決定出脫，之前馬來西亞IOI集團、美國知名資產管理公司黑石集團均有意接手，但前者遭外界質疑有中資疑慮，後者也因對實地查核（Due Diligence，DD）談不攏，都宣告破局。



經濟部投資審議委員會今天召開委員會議，核准日商伊藤忠商事株式會社（ITOCHU CORPORATION）以6.65億美元，約新台幣196億元，受讓取得台北金融大樓股份有限公司約37.1742%股權，伊藤忠將成為台北101第二大股東，也是首位外資股東。



伊藤忠日前表態要拿下頂新集團原有的5席董事，台北101發言人劉家豪今天接受中央社訪問表示，待股權交割程序完成後，伊藤忠及頂新方面才會通知包括改選董事等意見，目前尚未收到相關通知。



台北101預計3月底會召開例行董事會，若伊藤忠想拿下新董事，必須在3月初進行董事會議程整理前提出，否則就得等到5月董事會。



對於投審會核准伊藤忠入股台北101，頂新表示，樂觀其成。



頂新指出，高興能為台北101找到好的投資人，伊藤忠是國際級企業，相信未來能為台北101經營帶來好的經驗與建議。（編輯：林興盟）1070214