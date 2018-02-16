蔡總統法鼓山撞鐘 祈願家宅永安

行政院長賴清德（左起）、總統蔡英文、果東法師、前總統馬英九，15日晚間至16日凌晨在法鼓山撞鐘。總統並且為花蓮地震災民祈福。中央社記者黃旭昇新北攝 107年2月16日

（中央社記者黃旭昇新北16日電）法鼓山在除夕舉行撞鐘法會跨年，並為花蓮強震受災民眾祈福。蔡英文總統參加撞鐘與供燈祈願，她表示，「家宅永安」是新年要給台灣的祝福語，2018要全國一起努力，讓全國更好。



法鼓山擁有一座刻有整部「法華經」的青銅梵鐘。撞鐘法會聲音渾厚悠遠，從15日晚間開始，就有許多民眾上山，排隊參加撞鐘。法華鐘重達25公噸，有4名法師一起牽引從西伯利亞運來台灣的鐘杵，在梵音中逐漸撞鐘至108響。



總統蔡英文、行政院長賴清德、前總統馬英九、中國國民黨主席吳敦義、前台北縣長周錫瑋與台北市副市長鄧家基等貴賓，昨天晚間至今天凌晨都參加撞鐘祈福法會。





行政院長賴清德（中排左起）、總統蔡英文、果東法師、前總統馬英九、中國國民黨主席吳敦義，15日晚間至16日凌晨在法鼓山參加撞鐘祈福法會。中央社記者黃旭昇新北攝 107年2月16日

這是法鼓山首度有前後任總統同台，賴清德是第一次到法鼓山參加撞鐘法會。果東法師並帶領蔡總統、賴清德、馬英九、吳敦義等人，一起供燈祈願，認為這是無比殊勝因緣，希望匯集眾人心燈，一起照耀世界。



法鼓山方丈果東法師、首座和尚惠敏法師，在15日晚間11時55分，一起帶著蔡總統等人撞106響到108響鐘，並以今年關懷主題「平安無事」為花蓮地震災民祈福，也希望人人平安，世界和平。



果東法師表示，希望花蓮災民往生者放下憂懼恐怖，前往下一期新生命旅程，受創民眾重拾起信心面對家園與心靈重建。他說，地震是自然現象，希望大家居安思危，在災難來時，從民間到政府看見人性的光輝，一起關懷與體驗生命的可貴，愈是危急愈是彰顯人性，喚醒許多人的善念與善行。





法鼓山方丈果東法師（右）除夕帶著蔡總統（中）撞106響到108響鐘，16日凌晨揭示今年關懷主題「平安無事」為花蓮地震災民祈福，也盼人人平安，世界和平。中央社記者黃旭昇新北攝 107年2月16日

蔡總統在新春祝福致詞時表示，今年法鼓山的關懷主題是「平安無事」，前陣子的花蓮地震台灣展現了互助與團結，不分黨派、民間出錢出力，對災民伸出援手，發揮了許多的善心，「面對挑戰，台灣人不會退縮，我們會團結起來更堅強」。



蔡總統表示，今年要給台灣的祝福語是「家宅永安」，希望家家戶戶幸福平安，2018大家要一樣的努力，一起努力，讓台灣更好。



法鼓山並且請貴賓給予各界祝福，連續12年出席盛會的馬英九祈福表示：「身心健康，平安幸福，百尺竿頭，更進一步。」



吳敦義則說：「祈求佛祖保佑台灣風調雨順，中華民國國泰民安，台灣海峽兩岸和平穩定發展，家家戶戶和樂幸福。」賴清德期許：「台灣平安，兩岸無事。」1070216