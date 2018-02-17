羽生結弦連霸冬奧男子花滑 66年來第一人[影]

日本滑冰王子羽生結弦17日在平昌冬季奧運勇奪花式滑冰金牌。（共同社提供）

（中央社南韓江陵市17日綜合外電報導）日本滑冰王子羽生結弦（Yuzuru Hanyu）今天在平昌冬季奧運勇奪花式滑冰金牌，成為66年來首位衛冕奧運金牌的男子花滑選手，並為日本奪下平昌冬奧首金。



日本選手宇野昌磨（Shoma Uno）奪銀；西班牙好手費南德茲（Javier Fernandez）銅牌入袋。



上一位在奧運男子花滑衛冕的選手是美國傳奇巴頓（Dick Button），他在1948年和1952年奧運連霸。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1070217





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日本滑冰王子羽生結弦17日在平昌冬季奧運勇奪花式滑冰金牌，為日本拿下本屆冬季奧運首面金牌。（共同社提供）

日本滑冰王子羽生結弦17日在平昌冬季奧運勇奪花式滑冰金牌。（共同社提供）

日本滑冰王子羽生結弦17日在平昌冬季奧運勇奪花式滑冰金牌，成為66年來首位衛冕奧運金牌的男子花滑選手。（共同社提供）