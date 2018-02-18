美籃球名人堂候選名單 奈許和基德上榜

美國籃球名人堂17日公布候選名單，13人中有6人首次入選，其中奈許（左）與基德（右）在職業生涯中，都是在控衛位置強力主導全隊攻勢。（圖取自奈許、基德推特twitter.com）

（中央社華盛頓州柯克蘭17日綜合外電報導）美國籃球名人堂今天公布候選名單，13人中有6人首次入選。兩度MVP奈許、10度明星賽入選球員基德、兩度NBA總冠軍艾倫與兩度NCAA年度冠軍希爾都榜上有名。



路透社報導，13人候選名單在今天下午出爐，其中奈許（Steve Nash）與基德（Jason Kidd）兩人在職業生涯中，都是在控衛位置上強力主導全隊攻勢。



奈許以1萬335次生涯助攻，高踞歷史助攻榜第3名；也以場均8.5助攻成績，排名史上第9。他曾效力鳳凰城太陽、達拉斯小牛（現稱獨行俠）與洛杉磯湖人等隊伍，18年職涯期間，每場比賽平均拿下14.3分。



基德則以1萬2091次生涯助攻，排名史上第2；並以場均8.7助攻成績，排名史上第8。他曾效力新澤西籃網（現稱布魯克林籃網）、達拉斯小牛、鳳凰城太陽與紐約尼克等隊，歷經19個賽季，每場比賽平均拿下12.6分。



候選名單中，艾倫（Ray Allen）與希爾（Grant Hill）兩人也同為重量級球星。



艾倫生涯累積投進2973記三分球，是史上最多，並分別隨波士頓塞爾提克和邁阿密熱火在2008年與2013年奪冠；希爾則在杜克大學籃球隊締造輝煌成績後，歷經逾千場NBA比賽，場均16.7分。



其他入圍者包括5度明星賽入選球員韋伯（Chris Webber）、4度入選明星賽的奇克斯（Maurice Cheeks）、3度奧運金牌選手史密斯（Katie Smith）與4度女子職籃WNBA總冠軍湯普森（Tina Thompson）等人。史密斯與湯普森皆首次入圍名人堂候選。



共有3名教練進入候選名單：NCAA史上唯一受到4個不同聯盟評為年度教練的「左撇子」德里澤爾（Charles "Lefty" Driesell）、貝勒大學（Baylor University）兩度冠軍教練馬齊（Kim Mulkey），與休士頓火箭兩度NBA總冠軍教練湯加諾維奇（Rudy Tomjanovich）。



NBA老牌裁判伊凡斯（Hugh Evans）也入選。唯一進入決選名單的球隊，則是維蘭浸會大學（Wayland Baptist University）1953到1958年的校隊。他們曾連贏131場比賽，也在美國業餘運動聯盟（AAU）賽事中4度封冠。



2018籃球名人堂正式入選名單，將於3月31日在聖安東尼奧（San Antonio）全美大學體育聯盟四強賽（NCAA Final Four）時揭曉，頒獎典禮則在9月初舉行。（譯者：陳乃瑜/核稿：徐睿承）1070218