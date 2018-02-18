除夕督勤昏倒急救無效 台西警分局長辭世

剛於7日交接履新、15日督勤時突然昏倒送醫的雲林縣警察局台西分局長曾學貴（右）18日凌晨不幸逝世，享年53歲。（雲林縣警察局提供）中央社記者葉子綱傳真 107年2月18日

（中央社記者葉子綱雲林縣18日電）甫於7日交接履新、15日農曆除夕督勤時突然昏倒的雲林縣警察局台西分局長曾學貴，因為血壓下降，醫師急救無效，今天凌晨逝世，台西分局出動警車送最後一程。



雲林縣警局上午發布新聞指出，7日才交接履新的曾學貴，15日農曆除夕上午11時45分在台西分局崙豐派出所督勤並慰問同仁辛勞時，突然身體不適昏倒，送醫前一度無呼吸心跳，送往麥寮長庚醫院急救，恢復生命跡象，轉往台大醫院雲林分院救治。



曾學貴在醫院救治期間，警政署長陳家欽代表內政部長葉俊榮，在第一時間趕赴麥寮探視，雲林縣長李進勇、副縣長丁彥哲及各界陸續探視，向家屬致意，台西分局同仁及民間友人，紛紛在臉書上為他加油集氣。



台西警分局上午發出訊息，曾學貴因為血壓下降，主治醫師急救無效，台西分局派出巡邏警車赴台大醫院雲林分院護送回台西，員警同仁、義警、民防、守望相助隊等列隊送最後一程，再由警車護送回台北住處辦理後事。



雲林縣警察局指出，曾學貴為儘快掌握轄區環境狀況，接任後馬不停蹄拜會地方人士聽取意見，14日晚間偵辦案件至15日凌晨才返回宿舍休息，上午前往崙豐所督勤並慰問員警同仁辛勞，不料卻突然身體不適昏倒，送醫急救。



雲林縣警察局表示，曾學貴今年53歲，出生於南投縣埔里鎮，嘉義高中畢業後，就讀中央警官學校53期，歷任臺北市政府警察局科員、督察員、組長等，民國105年8月調任屏東縣警察局恆春分局長，今年2月7日履新台西警分局長，任內辭世，同仁不捨，同聲祝禱。（編輯：張銘坤）1070218





雲林台西警分局長曾學貴（前右2）15日農曆除夕突然身體不適昏倒送醫急救，但18日血壓下降搶救無效，不幸辭世。圖為曾學貴日前出席雲林縣府春節餐敘合影。（資料照片）中央社記者葉子綱攝 107年2月18日