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年度新人王之爭 黃子鵬施子謙拚卡位

發稿時間：2018/02/19 12:45

最新更新：2018/02/19 17:05

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中華職棒新球季焦點「年度新人王」，投手Lamigo桃猿黃子鵬（左起）、統一獅施子謙最被看好。（中央社檔案照片）中華職棒新球季焦點「年度新人王」，投手Lamigo桃猿黃子鵬（左起）、統一獅施子謙最被看好。（中央社檔案照片）

中職29年點兵 老中青各有看頭（5）（中央社記者謝靜雯台北19日電）中華職棒新球季焦點「年度新人王」，投手Lamigo桃猿黃子鵬、統一獅施子謙最被看好；養成多時的陳琥和選秀狀元廖健富，及潛力新秀陳重羽、陳重廷也有機會。

中華職棒2015年季後放寬新人王資格，新秀首年在一軍出賽，投手投球局數不滿40局、野手不超過124打席，隔年仍具新人王資格，從首次一軍出賽算起最多2年；去年季中選秀加盟新秀中，富邦悍將隊陳品捷一軍出賽達265打席，本季確定沒有新人王資格。

本季投手部分，具成棒國手資歷的桃猿隊黃子鵬、獅隊施子謙，被球團評估技術、心態上已經成熟，是新人王熱門人選。

黃子鵬去年還沒有在一軍出賽，但在二軍有一場出賽紀錄，球團季後積極養成，總教練洪一中點名，以開季一軍陣容為主和北海道日職火腿隊交流賽，也將會帶他同行。

桃猿隊本季依然採用3名先發洋投，加上本土王牌投手王溢正，黃子鵬和林樺慶將爭第5號先發位置，若能如預期拿出好表現，是爭取新人王一大利多。

獅隊施子謙起步更快，去年季末就已經在一軍亮相，另外也在季後挑戰賽中扛起一場先發，有了去年的經驗，準備和調適上更有方向；獅隊本季先發投手定位增加老將陽建福，另外羅錦龍歸隊，但施子謙仍是爭取本土先發的有利人選。

2016年中信兄弟選進的潛力新秀陳琥已在二軍磨練一整季，去年二軍先發出賽17場，戰績5勝3敗，今年總教練史耐德終於開口，點名陳琥將是新球季本土先發輪值人選，表現備受期待。

獅隊雙胞胎野手陳重羽和陳重廷、吳桀睿，悍將隊野手范國宸、兄弟隊野手岳東華，都是去年世大運中華成棒隊國手，有國手資歷磨練，被球隊視為即戰力，也都在去年季末陸續上到一軍，只要能爭取穩定出賽機會，都有機會打出一片天。

陳重羽今年回到捕手位置，同時可兼外野手，他自評「功能性」為最大優勢，對於打擊很有自信，「我的打擊以外野手身分也是可以跟其他人競爭的」，也將新人王視為目標。

桃猿隊去年選進的捕手狀元廖健富備受關注，被洪一中點名是本季可以期待的新秀，但桃猿隊捕手戰力為4隊最整齊，想爭取到一軍穩定出賽的機會競爭相當激烈。（編輯：黃瑞弘）1070219

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