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宋青陽500公尺競速34名作收 瞄準北京冬奧

發稿時間：2018/02/20 00:24

最新更新：2018/02/20 00:24

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(中央社台北19日電)台灣滑冰選手宋青陽今天在平昌冬季奧運男子競速滑冰500公尺出賽，滑出35秒86，在出賽36人中排在第34名。賽後宋青陽臉書貼文表示，「記取這次的經驗，4年後北京冬奧我們不見不散。」

這項比賽的金牌，由挪威選手羅倫岑（Havard Lorentzen）以刷新奧運紀錄的34秒41成績拿下。

「排灣勇士」宋青陽曾在廣州亞運拿下滑輪溜冰男子300、500公尺計時賽雙金，被譽為台灣滑輪溜冰界的未來希望，但因禁賽事件讓他頓時失去目標。在養父兼教練戴永松建議下，他決定改穿冰刀鞋，今年平昌冬季奧林匹克運動會，也是他繼2014索契冬奧之後，第2次參加奧運會。

宋青陽原本盼挺進前10名，但今天比賽衝刺前出現瑕疵，最後僅滑出35秒86。宋青陽臉書賽後貼文表示，能站上這舞台真的不容易，但沒想到去年才換的新刀居然出了問題，正式比賽時力量太大導致零件斷裂使不出力。

儘管25歲的宋青陽未能在平昌冬奧站上頒獎台，但戴永松先前就曾表示，「滑冰這項運動，真正出成績的年齡都在30歲左右」，下一屆的北京冬季奧運，才是真正屬於宋青陽的大舞台。

宋青陽在今晚賽事以34名作收，也結束台灣選手在平昌冬奧的所有賽程，成績則以黃郁婷在女子滑冰競速1000公尺的20名為最佳。1070219

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