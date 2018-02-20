從愛滋病患到無國籍兒童 楊婕妤奉獻半甲子

關愛之家創辦人楊婕妤表示，關愛之家每月平均新生或新收的外籍寶寶約5至6名，目前約有160名外籍寶寶，協助最久的孩子約有6年，希望政府協助取得臨時居留證，確保孩子就醫權。中央社記者王揚宇攝 107年2月20日

（中央社記者王揚宇台北20日電）關愛之家創辦人楊婕妤，30年前投入愛滋病患照顧，在一個偶然機會下，她也庇護落難外籍人士；近年來，她將重心放在無國籍兒童，成為他們的外婆，更是守護天使。



走進位於台北市興隆路3段的關愛之家婦幼部，裡頭充滿孩子的歡笑、嬉鬧聲；楊婕妤忙進忙出，張羅與寶寶有關的大小事務。已經會講話的孩子稱楊婕妤為「咪咪」，在她身旁跟進跟出，而這裡絕大多數的孩童，是俗稱無國籍兒童的「非本國籍兒童」。



楊婕妤說，會照顧這些兒童其實是無心插柳，因為自己是從照顧愛滋病患者起家。



楊婕妤表示，好友在1986年得到愛滋病後，開始學習如何照顧、陪伴愛滋病患，過程中認識了很多人；到了1997年某天，中華道明會神父葛道明，介紹她認識白冷會瑞士籍傳教士白衛理，本以為他們是要來助她一臂之力，「結果是問我能不能幫忙照顧在台灣落難的外國人」。



楊婕妤心想能幫多少就幫多少，因此答應這兩名神父的請求，她回顧這20年幫助過的外國人，開玩笑說「只要是地球上指得出來的（國家），都有我們服務過的個案」。



楊婕妤說，關愛之家照顧的外籍人士，不只有東南亞移工，只是在台灣引進外籍移工後，這個族群人數增加，也進而悄悄開啟關愛之家協助落難外藉人士所生子女的工作。



楊婕妤稱，大約7年前，網路科技開始發展，讓東南亞移工彼此間的聯繫更加便利，有些女性移工認識來台工作的同鄉或其他台灣人，產生感情後非預期懷孕，在資訊不對等的狀況下，她們選擇逃離雇主生產，但孩子生下後又沒辦法帶在身邊，在台也沒有親戚可以投靠，所以跑來關愛之家尋求協助，這邊也如同她們的娘家和庇護所。



關愛之家在東南亞移工圈已頗具名氣，有的新移民會主動協助處理行政聯繫工作；楊婕妤說，幫助這群人有點因禍得福，自己獲得的協助反而更多，就像過去曾協助過被逼迫從事性交易的人口販運被害人，她們竟然主動協助照看愛滋病患的生活起居，這是許多台灣人不願做的。



楊婕妤從幫助愛滋病患，到現在的非本國籍兒童，時間已超過30年，這樣的無私付出也讓她在2006年，成為第一位非醫療專業人員卻榮獲台灣醫療奉獻獎。



楊婕妤認為，無論是愛滋病患或是無國籍孩童的服務，這些都不是奉獻而是一個責任，也是她的生活，沒什麼了不起，是自己選擇進入這個行列。



問到62歲的楊婕妤是否考慮交棒，她毫不猶豫地說「我每天都在想，都在選」，但也說其實自己沒有規劃，因為每天都有忙不完的事情，30年前她是睡在愛滋病患隔壁，給他們安全感，現在則是睡在這些無國籍寶寶當中，隨時觀察他們有何需要，雖然辛苦但很踏實。（編輯：李亨山）1070220





關愛之家統計，台灣平均每年有700名移工寶寶誕生，其中1/4無法取得合法居留權，估計約有1300名寶寶仍顛沛流離、毫無依所，衍生出後續的醫療及就醫等問題。中央社記者王揚宇攝 107年2月20日

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