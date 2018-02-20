Mac報稅不再卡卡 財政部：最快只要5分鐘

財政資訊中心透露，適用蘋果電腦的報稅系統最快3月上線，5月民眾用蘋果電腦報稅，所需時間大幅縮減至5分鐘。（圖取自pixabay圖庫）

（中央社記者邱柏勝台北20日電）今年民眾用蘋果電腦報稅，將「很有感」！財政資訊中心透露，適用蘋果電腦的報稅系統最快3月上線，5月民眾用蘋果電腦報稅，所需時間將可從原本的40分鐘，大幅縮減至5分鐘。



每年報稅季對蘋果電腦使用者來說，可說是一場惡夢，去年甚至有民眾到國發會的公共政策網路參與平台「提點子」上發文，表示想用Macbook報稅像是種「奢求」，引發立法委員關切，要求財政部改善，行政院政務委員唐鳳也關注到蘋果電腦報稅「卡卡」的問題。



為此，去年行政院「公共數位創新小組」與財政部財政資訊中心合作，成立工作坊，邀集蘋果電腦使用者共同參與討論，一共召開了4次會議，討論如何將報稅軟體流程與介面重新設計，並建置適用於蘋果電腦的報稅系統。唐鳳後來接受中央社記者專訪時曾開玩笑說：「未來說不定是Windows使用者要借一台Mac來報稅」。



財政資訊中心副主任許寧佑接受中央社記者訪問時透露，經多次修正並請蘋果電腦使用者提供意見反饋後，適用蘋果作業系統的新版報稅系統已經建置完成，目前正在內部測試階段，「試用過的人都覺得滿意。」不過還有一些細節還在修正微調中，未來將由財政部長官先行驗收，最快3月就會上線展示，並召開記者會對外宣導。



許寧佑表示，新版報稅系統介面更加美觀與人性化，尤其對蘋果電腦使用者來說，簡化了繁複的操作流程，將可大幅縮短網路報稅的時間。原本用蘋果電腦網路報稅，下載元件後到完成報稅，大約要花40分鐘的時間，「現在只要5分鐘就能完成，方便非常多」。



許寧佑說，每年5月的綜所稅申報，財政部都提供多元報稅方式，其中稅額試算服務相當便利，也深獲納稅義務人好評；但在網路報稅這一塊，卻因介面或對蘋果電腦使用者不夠友善而被批評，經過這次改善，「相信我們能完成網路報稅服務的最後一哩路」。



不僅如此，今年報稅，人工智慧（AI）也將加入協助民眾的行列。中區國稅局去年推出AI線上智能客服「AI小吉」，成為全國稅務機關首創，可在雲端提供24小時全年無休的遺產稅及贈與稅文字客服。截至去年底止，已累積約1萬1538則民眾提問，系統正確回答8796則，回答覆蓋率達76.24%。



中區國稅局局長蔡碧珍表示，據統計，有1/3使用「AI小吉」智能客服的民眾，是在假日或夜間提問，顯見「AI小吉」提供的服務，符合部分忙碌現代人的使用習慣，也彌補國稅局夜間及假日無法提供服務的缺口。因此，中區國稅局將複製遺贈稅的成功經驗，加速建置綜所稅申報的問答AI客服，預計3月上線，將可改善5月綜所稅申報期間諮詢電話量暴增，民眾無法進線的問題。（編輯：林孟汝／張良知）1070220