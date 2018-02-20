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藍北市長初選四搶一 柯文哲連任挑戰多

發稿時間：2018/02/20 17:18

最新更新：2018/02/20 17:53

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年底台北市長選舉，藍北市長初選四搶一，台北市長柯文哲連任挑戰多。（中央社檔案照片）年底台北市長選舉，藍北市長初選四搶一，台北市長柯文哲連任挑戰多。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北20日電）年底台北市長選舉，國民黨內包括前立委孫大千、前行政院大陸委員會副主委張顯耀表態參選呈現四搶一，民進黨有立委姚文智、前副總統呂秀蓮二搶一，台北市長柯文哲連任挑戰多。

2018直轄市及縣市長選舉，中國國民黨台北市長初選，有意競逐者眾，截至目前為主，包括前國民黨立委丁守中、台北市議員鍾小平外，孫大千今天透過臉書宣布，將投入2018年中國國民黨台北市長黨內初選；張顯耀昨天也發出採訪通知將在台北市長官邸召開「贏回台北 捨我其誰」張顯耀參選台北市長記者會。

正在日本進行訪問的姚文智今天受訪時表示，孫大千、張顯耀兩人的資歷都不輸給丁守中，國民黨的人選一日三市，「證明他們內部還有很多人瞧不起丁守中，國民黨的整合還早呢！」

姚文智說，民進黨只要堅定台灣價值，提名自己人選，三足鼎立之下，取勝的局勢已愈來愈清楚。民進黨到目前為止，表態參選台北市長除姚文智外，還包括呂秀蓮。（編輯:溫貴香）1070220

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