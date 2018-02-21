張顯耀加入藍營北市長初選 提柯文哲不適任

前行政院大陸委員會副主委張顯耀21日表態參加國民黨台北市長初選。（取自張顯耀臉書www.facebook.com）

（中央社記者劉建邦台北21日電）前行政院大陸委員會副主委張顯耀今天表態參加國民黨台北市長初選，他列舉參選動機和市長柯文哲不適任理由及政策，包含兩岸融合等方向，並提到未有人主導，是自願參選。



2018直轄市及縣市長選舉，中國國民黨台北市長初選，有意競逐者眾，包括前國民黨立委丁守中、台北市議員鍾小平外，張顯耀今天也召開「贏回台北 捨我其誰」參選台北市長國民黨初選記者會，前國民黨立委孫大千晚間將透過臉書召開直播說明會，發表參選緣由。



張顯耀上午在台北市長官邸召開「贏回台北 捨我其誰」記者會，開場時找人扮演漫威漫畫（Marvel Comics）中的蜘蛛人、鋼鐵人、雷神索爾等超級英雄角色，現場僅有少數藍營黨政人士參加。



張顯耀先提到柯文哲不適合連任理由，他說，柯文哲的人格特質高傲自大，缺乏市政整合，僅會以無厘頭、即興式方式治理市政，且重大市政政策推動停滯不前，像大巨蛋案，柯文哲上任後台北市國際競爭力下滑，經濟發展也停滯。



張顯耀說，柯文哲上任3年多，無法提升台北市競爭力，市民不應該提供機會，不需再繳交4年昂貴學費，讓柯文哲學習當市長。



張顯耀提到參選動機，他表示，除要實現當時在國外留學的期望，希望有效治理台北市政，也要贏回台北市已失去的自信和光榮與驕傲，終止柯文哲無厘頭治理方式，並以兩岸融合、進軍國際為目標，最重要的是重建國民黨執政機會。



至於當選後政策，張顯耀說，除打造一流市政團隊外，也會提升台北市國際競爭力，發展兩岸經濟，並設立創業局，讓有意願創業年輕人留在台北。



張顯耀會後受訪，媒體提問加入藍營初選是否因為黨政高層布局。他說，完全沒人主導，最重要的是自己條件和準備，其他都不是問題，這場選戰會非常辛苦，但充滿信心。（編輯：李錫璋）1070221



