翁啟惠被控內線交易 士檢二度不起訴

前中央研究院院長翁啟惠被控於民國104、105年兩度參與浩鼎生技抗癌疫苗「OBI-822」專家會議，卻在浩鼎宣布解盲失敗前，於105年2月18日出脫10張持股，涉嫌內線交易。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北21日電）士林地檢署去年偵結浩鼎案，依貪污治罪條例起訴翁啟惠及張念慈，內線交易部分因罪證不足，處分翁啟惠等12人不起訴。案經高檢署發回，士檢仍認罪嫌不足，二度處分不起訴。



前中央研究院院長翁啟惠被控於民國104、105年兩度參與浩鼎生技抗癌疫苗「OBI-822」專家會議，卻在浩鼎宣布解盲失敗前，於105年2月18日出脫10張持股，涉嫌內線交易。



士檢首度偵查時，認為翁啟惠是在阮姓證券營業員建議下才賣股票，且翁啟惠未參與臨床試驗，也不知道浩鼎的試驗法不符新藥查驗規定，導致通過審核微乎其微，以罪嫌不足處分不起訴。



案經檢察官依職權送請台灣高等法院檢察署再議，由高檢署發回士檢續行偵查。



士檢今天公布的新聞資料指出，阮姓證券營業員證稱，翁啟惠是很少交易的客戶，當時她考量浩鼎即將解盲，但結果不確定，基於少賠為贏，主動打電話給翁啟惠與其他持有浩鼎股票的客戶，提醒若價格合理可以先行出脫。



承辦檢察官勘驗翁啟惠與營業員105年2月18日的對話紀錄，營業員向翁啟惠表示，「院長，因為剛剛那個浩鼎今天，你知道它2月21日這禮拜天會解盲，最新消息出來後，今天浩鼎的股價有漲超過700元，我們有需要先出一點嗎？還是等下禮拜一再看」。



檢察官認為，翁啟惠是因營業員建議，才出售浩鼎股票，並非利用得知浩鼎重大消息才買賣股票，罪證不足，再度處分不起訴。



此外，浩鼎公司11名高階主管解盲前也出脫股票，但士檢仍認定11人罪嫌不足，今天二度不起訴。



翁啟惠與台灣浩鼎生技董事長張念慈被控貪污部分，仍由士林地方法院審理中。（編輯：張芷瑄/李錫璋）1070221