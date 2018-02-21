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總統：與美國共同維護印太區域和平繁榮

發稿時間：2018/02/21 17:05

最新更新：2018/02/21 17:40

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總統蔡英文（右）21日接見美國參議院「台灣連線」共同主席殷荷菲及參眾議員訪問團。她說，台灣將持續找尋更多的合作機會，與美國共同努力維護印太區域的和平與繁榮。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 107年2月21日總統蔡英文（右）21日接見美國參議院「台灣連線」共同主席殷荷菲及參眾議員訪問團。她說，台灣將持續找尋更多的合作機會，與美國共同努力維護印太區域的和平與繁榮。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 107年2月21日

（中央社記者葉素萍台北21日電）總統蔡英文今天接見美國參議院「台灣連線」共同主席殷荷菲及參眾議員訪問團。她說，台灣將持續找尋更多的合作機會，與美國共同努力維護印太區域的和平與繁榮。

蔡總統今天接見美國參議院「台灣連線」共同主席殷荷菲（James Inhofe）及參眾議員訪問團，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統致詞表示，本月初美國參議院外交委員會通過「台灣旅行法」，她要藉此機會感謝訪賓長期以來在國防、國際事務以及高層互訪等議題上，大力支持台灣。他們的努力是台美關係中最堅定的支持，讓台美成為彼此信賴的夥伴，「謝謝你們為台灣所做的一切」。

蔡總統說，美國國會是台灣最堅實的朋友。因為有他們的支持，台灣從來不感到孤立無援。台美之間堅定的友誼，不但歷經時間的考驗，也彰顯彼此共同尊崇的價值。「因為我們都相信，自由與人權價值是維持區域穩定、和平、以及繁榮的基本要素。」

蔡總統認為，這些價值必須透過區域內的國家和政府，一起來支持民主、法治、以及自由市場，才能實現。「而只要雙方堅守共同的價值，台美關係就不會輕易地受到任何侵害。」

蔡總統特別提到，為因應今日國際情勢變化，彼此更須努力維護共享的利益和價值。也因此，當區域穩定受到越來越多挑戰的時候，「我們很高興看到，美國選擇繼續維持一個自由、開放的印太區域，來促進和平與繁榮。」為達成此一目標，也需要包括台灣等民主國家的共同努力，接下來，「我們將持續找尋更多的合作機會，跟美國共同來努力。」

另外，蔡總統強調，台美在過去數十年來，一起創造了許多成果，尤其是在軍售、貿易、以及台灣的國際參與方面。這些亮麗的成果都有賴於美國國會和政府的支持。她再次感謝訪賓支持台灣，在台美雙方共同的努力下，美國已經是、而且會繼續是台灣最堅實的夥伴。彼此共享的利益和價值，也會在未來，持續支持這份友誼，她並期待在新的一年，台美關係能夠更上層樓。

訪賓一行還包括美國參議院議員朗茲（Michael Rounds）、恩絲特（Joni Ernst）、蘇利文（Daniel Sullivan）、眾議院議員凱利（Trent Kelly），由外交部長李大維及美國在台協會台北辦事處處長梅健華（Kin Moy）陪同，前來總統府晉見蔡總統，總統府秘書長吳釗燮及國家安全會議諮詢委員陶儀芬也在座。（編輯：郭萍英）1070221

美國聯邦參議院「台灣連線」共同主席殷荷菲（James Inhofe，R-OK）（後排左3）20日至22日率聯邦參議院及眾議院兩院軍事委員會議員及幕僚訪問團訪台，21日在台北賓館接受媒體聯訪。中央社記者郭日曉攝 107年2月21日美國聯邦參議院「台灣連線」共同主席殷荷菲（James Inhofe，R-OK）（後排左3）20日至22日率聯邦參議院及眾議院兩院軍事委員會議員及幕僚訪問團訪台，21日在台北賓館接受媒體聯訪。中央社記者郭日曉攝 107年2月21日
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