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蔡英文禁初選攻訐 違者不排除取消資格

發稿時間：2018/02/21 18:38

最新更新：2018/02/21 18:54

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民主進步黨主席蔡英文重申，請參選人及黨員同志遵守黨的規定，不得互相攻訐，不得傷害黨的形象，「本黨同志也應本於團結勝選的目標，不得惡意攻訐本黨參選人，違者將依規定嚴以議處，不排除取消初選資格」，相關調查也將持續進行，不因初選結束而結束。（中央社檔案照片）民主進步黨主席蔡英文重申，請參選人及黨員同志遵守黨的規定，不得互相攻訐，不得傷害黨的形象，「本黨同志也應本於團結勝選的目標，不得惡意攻訐本黨參選人，違者將依規定嚴以議處，不排除取消初選資格」，相關調查也將持續進行，不因初選結束而結束。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北21日電）民主進步黨主席蔡英文今天在中央執行委員會重申，黨內初選不得互相攻訐，不得傷害黨的形象；她並裁示，違者將依規定嚴處，不排除取消初選資格。

民進黨下午召開中執會，黨發言人林琮盛轉述蔡英文在會中的裁示。

林琮盛轉述，針對嘉義縣、台南市及高雄市3個必須辦理民調初選的縣市，有些縣市競爭激烈，參選人之間互相檢舉，蔡英文表示，縣市長初選已進入最後階段，競爭激烈，參選人應各自約束競選團隊及支持者的競選活動及行為，以避免衝突擴大，破壞黨的形象。

蔡英文重申，請參選人及黨員同志遵守黨的規定，不得互相攻訐，不得傷害黨的形象，「本黨同志也應本於團結勝選的目標，不得惡意攻訐本黨參選人，違者將依規定嚴以議處，不排除取消初選資格」，相關調查也將持續進行，不因初選結束而結束。

此外，林琮盛也轉述，針對二級黨部主任委員暨政務性黨工登記參與公職提名初選應請假事宜，經蔡英文裁示，依過去慣例，二級黨部主任委員暨政務性黨工參加公職提名初選自即日起一律請假。

民進黨嘉義縣長提名初選有2人競爭，分別是嘉義縣議會議長張明達和前行政院農業委員會副主任委員翁章梁。

台南市長提名初選有6人角逐，分別是立委葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃，以及前台南市副市長顏純左、前民進黨副秘書長李俊毅。

高雄市長提名初選有4人問鼎，包括立委陳其邁、管碧玲、林岱樺、趙天麟。

黨中央將於3月5日到9日辦民調定勝負，3月14日中執會公告提名名單。（編輯：林興盟）1070221

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