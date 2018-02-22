黨產會：查婦聯會財務 已約談辜懷如

黨產會發言人施錦芳22日表示，為查財務資料，已約談前婦聯會主委辜嚴倬雲的三女兒辜懷如（圖）等人。（中央社檔案照片）
（中央社記者顧荃、李淑華台北22日電）婦聯會主委雷倩昨晚在臉書說，黨產會12日「約詢辜媽媽家人」。對此，黨產會發言人施錦芳今天證實，為查財務資料，確實已約談前婦聯會主委辜嚴倬雲的三女兒辜懷如等人。
不當黨產處理委員會發言人施錦芳上午受訪時表示，黨產會的確有陸續約談中華民國婦女聯合會人員與辜家成員，包括辜嚴倬雲的三女兒辜懷如、辜嚴倬雲的李姓秘書、婦聯會副秘書長汲宇荷與婦聯會的財務、會計相關工作人員等。
施錦芳指出，婦聯會1月底會員大會結束後，黨產會即派員向婦聯會索取財務資料，並陸續取得婦聯會帳冊，但發現婦聯會僅保存近10年的資料，過去的財務紀錄，如勞軍捐紀錄等均不知去向。
施錦芳說，因此黨產會陸續約談婦聯會相關人員，一是核對近年財務資料正確性，二是要調查民國95年以前的財務資料去向；若後續認為調查有必要，不排除繼續約談相關人士。
雷倩昨天深夜在臉書發文說，「破城後21日，年假結束，黨產會、內政部步步進逼」。年假後第一天，趕回會裡陪同會務人員因應變局。
雷倩說，怕忘了，她還把婦聯會自1月31日起發生的事件，整理一遍，包括1月31日臨時會員代表大會「鷹派及辜家指派的多名律師大力運作封殺行政契約後歡呼照相呼嘯而去」；2月1日婦聯會被黨產會認定為附隨組織、凍結資產；2月5日「辜媽媽無預警的辭去婦聯社福、聽障、華興育幼院、及華夏四基金會的董事長，其中社福董事會無法運作、聽障財務危機陷入困境」；2月13日深夜「辜媽媽及家人赴美」。
其中，雷倩也指出，2月12日「約詢辜媽媽家人，由某大律師陪同出席。同仁並在問詢記錄中，看得出辜家是依鷹派律師建議的策略回答，不知最後是福是禍？」
雷倩表示，內政部來公文，祭出「人團法」及「政黨法」兩道金牌，要求婦聯會改正處理。在婦聯會頭上的四把刀：人團法、黨產條例、促轉條例、政黨法都收假回來上班了。（編輯：蘇志宗）1070222
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