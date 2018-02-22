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辜嚴倬雲聲明 交代女兒赴婦聯會搬私人物品

發稿時間：2018/02/22 16:04

最新更新：2018/02/22 16:18

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影片來源：中央社

（中央社記者顧荃、李淑華台北22日電）前婦聯會主委辜嚴倬雲今天透過書面聲明表示，她的女兒辜懷如處理她從婦聯會辦公室移出來的私人物品，「確實是經由我交代的」。但她也嚴正聲明，從來沒有指示婦聯會同事打包任何非她本人私人物品。

婦聯會拒絕簽署行政契約後，黨產會隨即認定婦聯會為附隨組織，黨產會則展開約談行動；其中，包括約談辜嚴倬雲的女兒辜懷如。辜懷如則在下午親自現身召開記者會。現場則發放一份辜嚴倬雲的書面聲明。

聲明指出，她多年擔任婦聯會主委，卸職後，過年前赴美就醫。

近年來因年事已高，深知自己無力承擔婦聯會重擔。去年初，小兒驟逝，身心俱疲，加上近年來婦聯會內憂外患紛擾不斷，令她心灰意冷，不想再看或聽到任何有關婦聯會的事情了。「因此多次交代女兒協助本人盡速去婦聯會整理打包本人多年來放置於婦聯會的私人物品」。

辜嚴倬雲在聲明中指出，去年10月兩個女兒陪她去美國就醫，當時她們問她如何處理打包並運回的物品，「我因身體仍虛弱，心力交瘁，遂交代她們過往不需留戀，對她們具有紀念意義的物品就留著，其他的都可以丟棄了。所以女兒懷如處理我從婦聯會辦公室移出來的私人物品，確實是經由我交代的」。

辜嚴倬雲嚴正聲明，從來沒有指示婦聯會同事打包任何非本人私人物品，去年迄今會內人員如何依常規處理過期文件，「我沒有過問或指示」。（編輯：蘇志宗）1070222

不當黨產處理委員會發言人施錦芳22日證實已陸續約談前婦聯會主委辜嚴倬雲的三女兒辜懷如（圖）等人。辜懷如下午也在台北召開記者會對外說明。中央社記者徐肇昌攝　107年2月22日不當黨產處理委員會發言人施錦芳22日證實已陸續約談前婦聯會主委辜嚴倬雲的三女兒辜懷如（圖）等人。辜懷如下午也在台北召開記者會對外說明。中央社記者徐肇昌攝　107年2月22日
黨產會22日證實陸續約談婦聯會相關人員與辜家成員，也遭約談的辜嚴倬雲三女兒辜懷如（右）22日由律師李念祖（後）陪同，在台北召開記者會對外說明。中央社記者徐肇昌攝　107年2月22日黨產會22日證實陸續約談婦聯會相關人員與辜家成員，也遭約談的辜嚴倬雲三女兒辜懷如（右）22日由律師李念祖（後）陪同，在台北召開記者會對外說明。中央社記者徐肇昌攝　107年2月22日

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