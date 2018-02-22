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內閣調整 國防部勞動部確定異動

發稿時間：2018/02/22 22:31

最新更新：2018/02/22 22:40

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內閣人事將有異動，國防部長馮世寬確定去職，總統府、行政院最快可能在23日公布相關人事訊息。（中央社檔案照片）內閣人事將有異動，國防部長馮世寬確定去職，總統府、行政院最快可能在23日公布相關人事訊息。（中央社檔案照片）

（中央社記者呂欣憓、溫貴香、葉素萍台北22日電）內閣人事將有異動，國防部長馮世寬、勞動部長林美珠等人確定去職，總統府、行政院最快可能在明天公布相關人事訊息。

知情人士稍早透露，林美珠請辭，遺缺可望由勞動部次長蘇麗瓊接任。

知情人士稍早透露，勞動部長林美珠（左）請辭，遺缺可望由勞動部次長蘇麗瓊（右）接任。（中央社檔案照片）知情人士稍早透露，勞動部長林美珠（左）請辭，遺缺可望由勞動部次長蘇麗瓊（右）接任。（中央社檔案照片）

內政部則證實內政部營建署長異動訊息，內政部長葉俊榮表示，前營建署長許文龍一月中退休，已商請台南市政府同意，由南市府秘書長吳欣修3月1日接任，希望借重專業，全力協助地方政府推動都市更新與國土計畫。

國家安全體系部分，親近國防部長馮世寬人士表示，馮世寬確定將離開國防部長一職；由於立法院27日開議，總統府與行政院明天可能對外宣布這項人事消息。

立法院外交及國防委員會召集委員王定宇晚間在社群網站臉書（Facebook）貼出與馮世寬的合照表示，「謝謝大鵬部長一年九個月的努力，辛苦了！」

王定宇接受中央社記者訪問時說，馮世寬是20日大年初五接獲總統蔡英文約見，這項人事布局攸關整個國安體系調整，人事徵詢作業都在過年期間進行。

外傳國家安全會議秘書長嚴德發將接任國防部長，知情人士表示，「應該就是這個方向」。

總統府發言人黃重諺接受記者訪問時表示，今晚不會證實任何人事消息。

對於總統府、行政院將在明天或是26日對外發布內閣人事異動，一不願具名黨政人士表示，「明天比較合理」。（編輯：李明宗）1070222

謝謝大鵬部長一年九個月的努力，辛苦了！

王定宇貼上了 2018年2月22日


馮世寬小檔案
生日：1945年11月25日，生於江蘇省淮陰縣
學歷：三軍大學戰爭學院76年班
三軍大學空軍學院70年班
美國南加州大學飛安官66年班

經歷：
國防部部長
漢翔航空工業股份有限公司董事長
國防部參謀本部副參謀總長
國防部空軍總司令部副總司令



延伸閱讀》林美珠健康因素請辭 蘇麗瓊可望接任勞動部長

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