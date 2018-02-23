世界棒球最新排名 美重登冠軍台灣跌落第6

世界棒壘球總會最新公布棒球世界排名，美國相隔3年再度重回第一寶座，將日本擠落至第2名，台灣則從第4跌落至第6。（中央社檔案照片）
（中央社記者黃巧雯台北23日綜合報導）世界棒壘球總會最新公布的棒球世界排名，美國相隔3年再度重回第一寶座，將日本擠落至第2名，韓國、古巴分居第3、4名，墨西哥躍居第5，史上最佳，台灣則跌落至第6。
世界棒壘球總會（WBSC）公布的最新排名，主要依據各國2015年至2018年參與U12至職業級賽事的表現進行評比，隨著2020東京奧運即將到來，棒球世界排名更顯重要，攸關2019年奧運資格賽的世界12強賽參賽資格。
由於2014年國際賽積分到期，讓這次世界棒壘總會公布棒球世界排名也跟著變動，美國2017年相繼囊括U12、U18世界盃以及世界棒球經典賽冠軍，積分大進補，以積分5025分，相隔3年多後再度奪冠，讓2014年11月以來獨占冠軍寶座的日本，以積分4609分退居第2。
韓國持續穩居第3名，古巴、墨西哥以積分3152、2613分，升至第4、5名，其中墨西哥排名第5，創歷年最佳。
值得注意的是，台灣在這次排名中，因在2014年U21世界盃奪冠積分過期，被古巴、墨西哥擠下，從第4名退居第6名，積分只剩2520分。
加拿大這次進步3名，升至第7，澳洲退至第8名，荷蘭和波多黎各排第9、10名。1070223
世界棒壘球總會最新公布棒球世界排名，美國相隔3年再度重回第一寶座，將日本擠落至第2名。（圖取自世界棒壘總會官網www.wbsc.org）
延伸閱讀》美國棒球專家教打擊 點出台灣打者通病
延伸閱讀》投好球vs投讓人打不好的好球 台日投手養成大不同