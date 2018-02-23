奧運旗幟負載政治包袱 台灣處境成案例

平昌冬奧25日將落幕，美聯社分析賽事期間旗幟引發的政治話題，台灣的奧會模式也成案例。圖為2016年巴西里約奧運中華隊進場。（中央社檔案照片）

（中央社南韓平昌23日綜合外電報導）本屆平昌冬奧25日即將落幕，美聯社分析賽事期間旗幟引發的政治話題，包括南北韓統一旗的小藍點、美國選手踩國旗挨轟、俄羅斯國旗突圍等，台灣的奧會模式也成了案例。



美聯社（AP）以「奧運會上無所不在的旗幟蘊含弔詭的政治周旋」為題分析，在一般人認為政治暫時休兵的體育賽事中，從一面小小的旗幟上，正好可以看出國家之間的政治手腕，國際賽事必然與國族主義相關。



這篇文章一開頭，藉著一群南韓高中生手中揮舞的南北韓統一旗，呈現旗幟既是政治、又無關政治的兩面意涵。



「這面旗子代表我們是一體的。」19歲的金娜妍（Kim Na Yeon，音譯）講出這個簡單的希望表述，這種想法認為體育的力量能超越危險的政治摩擦，每2年有2週時間創造世界大同。



除了旗子右邊、比芝麻還要小的藍點。



這個藍點象徵幾個小島，這些島現為南韓控制，但日本聲稱擁有主權。在旗子上納入這個小藍點，取悅了南韓的青少年，但讓日本政府不高興。





平昌冬奧25日將落幕，美聯社分析賽事期間旗幟引發的政治話題，包括南北韓統一旗的小藍點等。圖為9日平昌冬奧南北韓選手持統一旗共同入場。（檔案照片／韓聯社提供）

這勉強可見但又充滿爭議的小點，沒有出現在國際奧會（IOC）核可版本上，這正好體現了奧運主辦國在這面充滿政治意涵的旗幟上所做的巧妙手腕。



它就只是一塊方形布料，但這上面負載了好幾個世代以來的政治包袱、利益衝突。



澳洲昆士蘭大學政治學教授蓋伯（Katharine Gelber）說：「人們會說『我們不碰政治，這面旗子只是為我們國家隊加油』，表面上看起來就是如此…但實際上它代表不僅僅如此。旗幟能驚人地傳達意涵，很難有太多協調空間，人們對旗幟抱持立場如此強烈，非常複雜，非常政治性。」



美聯社報導，台灣過去數十年來都用「中華台北」名號、舉著五環會旗參加奧運。因為台灣長年以來與中國政府的爭議未解，國際奧會禁止台灣使用自己的國旗或國歌。北京政府將台灣視為中國的一部分，跟世界大部分國家一樣，不承認台灣政府。



從另一個例子上，這篇報導舉出運動場上國旗的嚴肅意涵。美國隊出發時，每個選手都要看過教學影片，學習如何拿國旗。美國雪板好手懷特（Shaun White）奪牌之後，把美國星條旗拖在雪地上、還幾度踩到，這個畫面引發不滿。懷特後來為此道歉。



從這個例子就能看出，旗幟的政治意涵無論在國內或國外比賽，都逃不掉。蓋伯指出，就連美國這個最為標榜言論自由的國家，民調上長期還是支持將污辱國旗視同犯罪。



50年前在冷戰局勢的政治僵持之下，就有IOC委員提議取消國旗，讓奪牌運動員在奧會會旗之下領獎、演奏奧會會歌。但最後沒有採納。



另外一個例子是用藥問題嚴重、以「獨立運動員」身分參賽的俄羅斯，冰球場邊的觀眾席上，許多球迷使用白、藍、紅色塊，用來代表俄羅斯國旗，包括有人把俄羅斯國旗挖一個洞，當作斗蓬穿在身上。



蓋伯認為，在奧運這種國際運動會上，要完全拿掉任何國族主義色彩，那是「異想天開」。無論有沒有合法旗幟，粉絲總是會瘋狂為自家隊伍加油。



蓋伯表示，奧會試圖保持中立，但政治鑲嵌其中，這是國家之間的對抗，國族主義必定與運動員緊緊交纏。



不過在奧運看台上也有人說，旗子就只是一面旗子，他們拿著這面旗子，只是因為它代表他們從何而來，旗子不代表他們的身分認同，更重要的是享受這場盛會帶來的愛與和平意涵。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070223