吳釗燮使命必達 掌外交拓展國際深度連結

總統府秘書長吳釗燮（圖）將接任外交部長。在總統蔡英文的戰略思維中，讓經過國安會等職位歷練的吳釗燮掌外交部，可更為完整掌握外交現場及整體國家戰略。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北23日電）總統府秘書長吳釗燮數度被點名異動，最後確定接下外交部長；民進黨在野或執政時，吳釗燮主責對美等外交工作，這次上火線接下外交部長一職，展現總統對吳釗燮的倚重與信任。



吳釗燮出身彰化仕紳家族，他的叔父吳澧培是知名獨派大老，但他的二叔吳澍培卻是著名的統派人物，兩兄弟分站統、獨兩邊。



吳釗燮處在社會與家族的政治煙硝中，養成多聽、多理解的能耐，學界朋友都認為他個性溫和，雖自有政治立場，但不激越。



吳釗燮從政治大學國關中心學者，2002年被借調到總統府，從此踏入政界。他和蔡英文原本淵源不深，扁政府時代，吳釗燮在2004年接替蔡英文，擔任陸委會主委；2007年到2008年吳釗燮成為首位民進黨籍的中華民國駐美代表。



吳釗燮擔任駐美代表期間，面對兩岸關係低潮，美中台三方關係挑戰不小，不過，他在華府一年多期間，在美國公開演講超過90次，接受媒體專訪也近90次，透過外交努力，吳釗燮仍交出漂亮成績單。



蘇貞昌於2012年出任民進黨主席，吳釗燮獲邀擔任民進黨政策會執行長，同年底兼任民進黨駐美代表。2014年蔡英文回任民進黨主席，繼續重用吳釗燮擔任民進黨祕書長並兼民進黨駐美代表。



吳釗燮出任民進黨秘書長後，協助蔡英文整合獨派意見，更協助蔡英文在九合一大選、總統與立委選舉獲得大勝。



民進黨在野時，擔任民進黨主席的蔡英文，2015年訪美成功，曾經往返台美多次，細心籌畫訪問行程的吳釗燮是功臣之一。



2016年蔡政府上台，吳釗燮接任國安會秘書長，蔡總統軍隊視察、出訪友邦，都可以看到吳釗燮緊跟在後的身影，由此可看出蔡總統對吳釗燮的信任。



總統府秘書長懸缺7個月後，2017年吳釗燮轉任總統府秘書長。當時，總統府談到這項人事布局時曾經表示，總統期待繼續借重吳釗燮經驗，協助總統推動兩岸、外交相關工作，也期待吳釗燮發揮內外協調、調和鼎鼐功能，扮演總統決策左右手。



不過，相對於內政，外交事務上更常見到吳釗燮角色，蔡總統接見重要訪賓、出訪邦交國，都有吳釗燮的身影。



吳釗燮因為叔父吳澧培的關係，一直與獨派維持良好互動，吳釗燮出任外交部長，也算是回應綠營支持者的期待。



在總統的戰略思維中，讓經過國安會等職位歷練的吳釗燮接任外交部長，對於蔡總統來說，可以更為完整掌握外交現場以及整體國家戰略。



由於國際事務的挑戰越來越多元，吳釗燮上任後主要任務，將是擴大強化與各國的實質關係，開啟各層面與國際社會的深度連結；在台灣外交處境艱難，不時傳出友邦邦交不穩消息的情況下，吳釗燮站上外交火線，一向「使命必達」的他，將為台灣外交前景開創新局。（編輯：林淑媛）1070223







吳釗燮小檔案

生日：民國43年10月31日

學歷：國立政治大學政治學系畢業、美國密蘇里大學政治學碩士、美國俄亥俄州立大學政治學博士

經歷：國立政治大學國關中心研究員、總統府副秘書長、陸委會主委、駐美代表處代表、國安會秘書長 生日：民國43年10月31日學歷：國立政治大學政治學系畢業、美國密蘇里大學政治學碩士、美國俄亥俄州立大學政治學博士經歷：國立政治大學國關中心研究員、總統府副秘書長、陸委會主委、駐美代表處代表、國安會秘書長





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