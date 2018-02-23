衛生紙3月中起漲價 買一串多花一個便當錢

國際紙漿價格從2016年10月底上漲至今，漲幅達60%。國內家用紙品業者受到成本壓力喊漲，量販業者表示，最快3月中旬就會反映在售價上，漲幅1成到3成。圖為23日民眾選購衛生紙。中央社記者董俊志攝 107年2月23日

（中央社記者陳政偉台北23日電）國際紙漿價格續漲，國內家用紙品業者受到成本壓力喊漲，量販業者表示，最快3月中旬就反映售價上，漲幅1成到3成，一串12入抽取式衛生紙新台幣200元，可能漲到260元。



國際紙漿價格從2016年10月底上漲至今，漲幅達60%。國際長纖、短纖紙漿價格走揚，短纖漿價從2016年10月底每公噸460美元漲到2017年底的760美元；長纖紙漿同期從每公噸550美元漲到900美元，漲幅均超過6成。



據經濟日報報導，生產舒潔、可麗舒、可立雅等知名品牌的國內家用紙品龍頭金百利克拉克表示，旗下衛生紙和面紙品項，都將從3月起調漲價格，這也是近10年來的首次調漲。



據量販通路業者表示，去年就有部分衛生紙大廠想反映成本，但因為大部分業者「撐住售價」，使得家用衛生紙仍普遍維持低檔。



業者指出，近期通路商陸續都收到廠商調漲通知，漲幅約在10%至30%間；調漲時間點最快落在3月中旬，最慢4月前必漲。以一串抽取式100抽12入衛生紙約200元計算，調整後可能來到260元，整串多出一個便當的錢，等於每包多出5元。



大潤發整合溝通經理郭建志受訪時指出，因衛生紙體積大，民眾無法特別囤貨，目前仍會維持「相對低檔」的價格，撐到漲價大限前。



郭建志強調，目前規劃3月中旬後陸續反應調整價格，並自行吸收部分成本，讓衛生紙售價漲幅「不至於太嚇人」。



郭建志也說，據內部觀察，紙漿價格飆漲，受衝擊的還包含紙箱價格，任何需要用紙箱包裝的產品，都可能因為成本增加，而使售價調升。



愛買公關王佳慧則表示，有收到各家廠商通知調漲訊息，預計3月中調漲，漲幅約1到2成間。因應漲價，愛買預計2月28日到3月13日規劃衛生紙促銷檔期，讓民眾採買。（編輯：鄭雪文）1070222





國際紙漿價格續漲，量販業者指出，近期通路商陸續都收到廠商調漲通知，漲幅約在10%至30%間；調漲時間點最快落在3月中旬。圖為23日民眾選購衛生紙。中央社記者董俊志攝 107年2月23日

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