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軍人年改方案 樓地板調高為3萬8990元

發稿時間：2018/02/23 14:33

最新更新：2018/02/23 14:45

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行政院院會預計3月1日通過軍人退撫新制草案，年金最低保障樓地板將從新台幣3萬2160元提高為3萬8990元。（中央社檔案照片）行政院院會預計3月1日通過軍人退撫新制草案，年金最低保障樓地板將從新台幣3萬2160元提高為3萬8990元。（中央社檔案照片）

（中央社記者呂欣憓台北23日電）行政院院會預計3月1日通過軍人退撫新制草案，年金最低保障樓地板將從新台幣3萬2160元提高為3萬8990元，舊制年資的18%優存額度在改革後第一年取消，本金退還。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天說，新會期將推動軍人年改、司法改革、組織再造3大改革，行政院版軍人年改方案，最快在下週四（3月1日）行政院會通過後，就會送到立法院。

國防部去年11月公布軍人退撫新制草案重點，新制以在職時「最後36個月平均基本月薪」作為計算退休俸的基準，而「最低保障金額」考量退休人員的基本生活所需一致，故軍人年金最低保障金額與公教一致，為公務人員委任第一職等本俸薪最高級加專業加給合計數額，約為每月3萬2160元。

不過，軍方基於軍人與軍公教工作性質不同，仍然希望爭取俗稱樓地板的最低保障金額高於3萬2160元，國家年金改革委員會執行長林萬億日前也曾指出，沒有所謂3萬2160元是鐵板一塊、不能調整。

知情人士表示，年改會召集的會議中國防部和退輔會等各方有共識，軍人月退的樓地板擬往上調高為3萬7835元，這是以軍官最低階的「少尉一級」本俸加上加給，計算軍人年金的最低生活保障。

而由於立法院院會今年1月底通過總預算案，軍公教加薪3%的案子順利通過，因此少尉一級加薪3%後重新計算過後的軍人月退樓地板將提高為3萬8990元。

而軍人俸給制的起支俸率為服役滿20年給與起支俸率50%，服役滿20年之後，每多服役一年增加的俸率，中將以下為2.5%，上將為2%。

在18%優惠存款利息部分，現役具新舊制年資者與退役具新舊制年資支領月退俸人員，其舊制年資可存18%優惠存款的額度，於改革後第一年即取消，本金退還本人；月退休俸重新依退撫新制俸率計算，原月退休俸高於退撫新制月退休俸的差額，分10年平均調降，緩和改革衝擊。（編輯：蘇志宗）1070223

延伸閱讀》立法院27日開議 朝野黨團磨刀霍霍

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