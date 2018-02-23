雄三誤射案通過彈劾 監委：長期性組織失靈所致

金江艦民國105年7月1日在海軍左營軍港誤射一枚雄三飛彈，擊中在澎湖海域作業的高雄籍翔利昇漁船，造成船長黃文忠死亡、同船3名船員受傷。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝佳珍台北23日電）監察院今天針對雄三飛彈誤射事件通過彈劾，負責調查的監察委員仉桂美表示，雄三飛彈誤射非偶發事件，是長期性組織失靈累積的必然結果；監委王美玉也說，海軍長期因循苟且。



金江艦105年7月1日在海軍左營軍港誤射一枚雄三飛彈，擊中在澎湖海域作業的高雄籍翔利昇漁船，造成船長黃文忠死亡、同船3名船員受傷。監察委員包宗和、王美玉、仉桂美申請自動調查。



監察院去年7月召開彈劾審查會，針對9名將校皆未通過彈劾。事隔半年，等到11名新監委上任後，今天上午將再度召開彈劾審查會，由新委員行使第一次的彈劾權。



一般彈劾審查會出席人數為9到13人，至少有9名監委出席才能召開。一件彈劾案有兩次審查機會，但必須由不同的委員進行投票。



今天彈劾審查會通過彈劾時任金江艦長林伯澤少校、副艦長林清吉上尉、海軍131艦隊部艦隊長胡志政少將、海軍131艦隊部作戰科作戰訓練官許秉立少校、海軍131艦隊部作戰科科長李連仁中校、海軍艦隊指揮部作戰處處長林明華上校、海軍教育訓練暨準則發展指揮部測驗考核中心飛彈測驗士曾紀郎、前後任海軍教育訓練暨準則發展指揮部測驗考核中心上校主任李光敏、史建斌等9人，移送公務員懲戒委員會。



包宗和下午在監察院記者會表示，雄三飛彈是國家的驕傲，發生誤射事件令人遺憾。事件發生主因包括工作紀律廢弛、違反安全規定領取過量火線安全接頭，並接真彈、違反甲操測考申請程序。海軍便宜行事，因循茍且，紀律與訓練出很大問題。



包宗和指出，金江艦工作紀律廢弛，甲操測考當天違反規定領取過量火線安全接頭，且裝接真彈進行箱組飛彈測試，且沒有幹部在現場督導，任由中士高嘉駿獨自一人在作戰模式操作，導致誤射飛彈。



他說，如果當時高嘉駿誤射的是往右舷的4號彈，因其練習時設定的目標區位於屏東海域，可能造成更嚴重後果。



王美玉認為，金江艦實施甲操測考，卻誤射飛彈，這是很可怕且致命的失誤，原因來自於海軍131艦隊在實施甲操測考時，長期因循苟且、揠苗助長。



她說，林伯澤接金江艦指揮權才3個月，未符合甲操測考資格卻申請甲操測考，未依照程序，且各級長官與測考官還眼睜睜看著人員錯誤裝接火線安全接頭不糾正；她以「不教而殺謂之虐」形容。



仉桂美則說，雄三飛彈誤射非偶發事件，是長期性組織失靈累積的必然結果，檢查體系出問題，長期失靈，不斷的錯誤累積。



她表示，約詢過程中，很多高階主管一再重複官員負責政策，兵負責執行，但這次事件能這麼說嗎？執行面上的每個環節都應該無縫接軌。



仉桂美並透露，國防部當時雖然火速提出懲處名單，但連坐懲處相關事由不清楚，監委在釐清真相的過程相當辛苦，而且很多卷證找不到，這是軍方非常不好的文化。



相較其他7人不成立票只有1票或0票，林伯澤與史建斌不成立票分別為4票與5票，彈劾審查會主席、監委高涌誠說，有監委認為林伯澤與史建斌當時才新接職務，是否需要負那麼大的責任，不過，也有監委認為，量刑輕重並非監察院所能過問，只要確有違失，彈劾後交由公懲會處理。（編輯：林孟汝）1070223





監察院23日再度針對雄三飛彈誤射事件召開彈劾審查會，通過彈劾金江艦艦長林伯澤少校、副艦長林清吉、海軍131艦隊部艦隊長胡志政少將等9人。中央社製表 107年2月23日

監察院23日再度針對雄三飛彈誤射事件召開彈劾審查會，通過彈劾金江艦艦長林伯澤少校、副艦長林清吉、海軍131艦隊部艦隊長胡志政少將等9人；監察委員包宗和（圖）下午說明事件發生主要原因、彈劾人員及理由。中央社記者吳翊寧攝 107年2月23日

監察院23日再度針對雄三飛彈誤射事件召開彈劾審查會，通過彈劾金江艦艦長林伯澤少校、副艦長林清吉、海軍131艦隊部艦隊長胡志政少將等9人；監委王美玉（左起）、高涌誠、包宗和、仉桂美下午召開記者會說明。中央社記者吳翊寧攝 107年2月23日

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