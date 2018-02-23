衛生紙齊喊漲 行政院：不放任不合理波動

國際紙漿價格續漲，量販業者指出，近期通路商陸續都收到廠商調漲通知，漲幅約在10%至30%間；調漲時間點最快落在3月中旬。圖為23日民眾選購衛生紙。中央社記者董俊志攝 107年2月23日
（中央社記者侯姿瑩台北23日電）國際紙漿價格續漲，國內家用紙品業者因成本壓力喊漲，量販業者指最快3月中旬反映在售價上。行政院表示，已責成公平會、消保處等單位了解，若價格有不合理波動，將採取作為。
行政院穩定物價小組今天發布新聞稿表示，已責成公平交易委員會、經濟部、行政院消保處等相關單位進行了解，掌握商品價格變動狀況。公平會將調查，釐清業者調價行為是否涉有聯合行為之疑慮；若零售價格有不合理波動，將採取必要作為，以維持市場秩序與保護消費者權益。
新聞稿指出，經濟部表示，衛生紙的原物料「短纖紙漿」國際價格從去年即呈上漲走勢，至今年2月已由平均每噸650美元（約新台幣1萬9000元）漲至800美元（約新台幣2萬3400元），漲幅達23%。主要受到國際短纖紙漿供應商設備出問題，以及中國大陸環保與禁止廢紙進口等政策影響，導致全球紙漿供需失衡，造成紙漿價格上漲，推升生產成本。
經濟部指出，去年已有業者調整衛生紙出廠價格5%到8%，部分業者今年跟進。也有量販業者表示，已獲衛生紙製造業者將於3月中旬漲價的消息，但通路實際調漲的品項、漲幅等，將綜合評估採購成本、消費者接受程度等決定，也會搭配賣場促銷等方案，部分吸收調漲成本，減少對消費端的衝擊。
經濟部說，將持續掌握紙漿等原物料市場行情，以及衛生紙等民生商品價格變動情形，適時與製造業、連鎖通路等相關公協會溝通。
新聞稿指出，衛生紙品牌眾多，市場競爭激烈，業者透過價格、品質等不同面向競爭。公平會表示，一般商品價格的漲跌，如果是個別事業綜合考量經營成本、市場供需、營業利潤及行銷策略等因素而自行決定，為市場機制正常運作，但如果業者涉及聯合壟斷或限制轉售價格等行為，公平會將依「公平交易法」相關規定進行查處。
公平會將調查，釐清業者調價行為是否涉有聯合行為的疑慮，若有違反聯合行為禁制規定等，經公平會查證屬實，將依「公平交易法」予以嚴處。（編輯：林興盟）1070223
延伸閱讀》衛生紙3月中起漲價 買一串多花一個便當錢
延伸閱讀》50嵐清心福全3月起漲價 一杯多5元