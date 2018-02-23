行政院宣布 許銘春接任勞動部長

行政院23日公布內閣改組名單，勞動部長由高雄市副市長許銘春接任。（中央社檔案照片）

（中央社記者呂欣憓台北23日電）行政院今天公布內閣改組名單，勞動部長林美珠卸任，由高雄市副市長許銘春接任。



勞動部長林美珠因健康因素請辭，接替的許銘春，長期督導勞動業務，加上律師背景嚴謹的處事態度，應該是許銘春接掌勞動部原因。1070223



有小陳菊之稱 許銘春掌勞動部



（中央社記者王淑芬高雄23日電）長期督導勞動業務，加上律師背景嚴謹的處事態度，應該是許銘春接掌勞動部原因。而她的隨和、好酒量、好歌喉，在高雄市有超讚的人緣，尤其幾分神似市長陳菊的外型，還有個「小陳菊」的外號。



行政院今天發布高雄市政府副市長許銘春接掌勞動部長，和將卸任的部長林美珠的背景相較，兩人都具有法律專業，這項人事案的安排不令人意外。



許銘春在民國78年律師高考及格就在南部執業，因為死忠支持陳菊，兩人有深厚交情，尤其在陳菊首次參選高雄市長以1114票險勝，當時對手國民黨候選人黃俊英提起「當選無效之訴」官司，許銘春參與辯護，更加深兩人情同姐妹的情感。



擺脫了選舉官司，陳菊延攬許銘春進入市府擔任新聞處長，後來又掌法制局，即使欠缺行政經驗，但是她的表現出色，得到陳菊的肯定和讚許。



個性隨和海派的許銘春曾被勸進在左楠區參選立委，後來退出重回律師本業。在公務門服務結交了很多好朋友，也不捨與這些好朋友疏離，許銘春將律師事務所遷到距離市府只有數百公尺，方便與朋友、媒體互動，尤其事務所地下室就是朋友聚會的咖啡館，隨時都備有最好的咖啡、茶飲。



熱情海派，許銘春的好歌喉、好酒量也被樂道，一首首深情的歌曲唱得絲絲入扣，很有歌手的架勢，所以市府很多國際交流活動都少不了許銘春的歌藝助興。



2016年，陳菊再次延攬曾擔任高市勞工局顧問的許銘春並出任副市長，由她襄贊業務，而勞工局正是她督導的局處。不管是勞工權益、勞資糾紛，許銘春都著眼於弱勢優先，長期熟悉、關注勞工事務，這次出任勞動部長，相信必能駕輕就熟。（編輯:孫承武）1070223







許銘春小檔案

生日：民國54年9月21日

學歷：台灣大學法律系法學士

經歷：高雄市政府勞工局顧問、許銘春律師事務所所長、高雄市新聞處長、高雄市法制局長、高雄市副市長 生日：民國54年9月21日學歷：台灣大學法律系法學士經歷：高雄市政府勞工局顧問、許銘春律師事務所所長、高雄市新聞處長、高雄市法制局長、高雄市副市長





延伸閱讀》林美珠請辭 勞基法修法功成身退



延伸閱讀》政院宣布 吳釗燮接外長嚴德發掌國防部