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關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
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影響覓食習性和健康 愛野生動物勿餵食

發稿時間：2018/02/24 16:07

最新更新：2018/02/24 16:39

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zoom in 玉山國家公園管理處副處長林文和24日指出，台灣獼猴因餵食失去對人類戒心，導致距離太近，甚至搶食、攻擊遊客，且餵食野生動物也可能影響身體健康，呼籲民眾避免餵食野生動物。圖為台灣獼猴闖入民眾車內翻找食物。（玉管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年2月24日玉山國家公園管理處副處長林文和24日指出，台灣獼猴因餵食失去對人類戒心，導致距離太近，甚至搶食、攻擊遊客，且餵食野生動物也可能影響身體健康，呼籲民眾避免餵食野生動物。圖為台灣獼猴闖入民眾車內翻找食物。（玉管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年2月24日

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）玉山國家公園野生動物多，少數遊客擔心動物缺乏食物或好玩而餵食，但此舉改變動物覓食習性，也可能危害健康，玉管處建置監視及廣播系統，並加強宣導禁餵食、妥善處理廚餘。

玉山國家公園具豐富生物相，民眾在塔塔加地區也常有機會與台灣獼猴、山羌、帝雉、黃喉貂、中高海拔鳥類等野生動物相遇，春節期間遊客眾多，少數人出現餵食野生動物舉動，加上4月花季即將來臨，預料又有大量遊客，管理處再次提醒勿餵食、妥善處理廚餘。

玉山國家公園管理處副處長林文和今天說，近來因遊客餵食，台灣獼猴下到地面取食時間增加，石山至公路兩旁常可見兩到四群獼猴在路上等人類餵食，遊客誤以為高山環境使獼猴沒食物吃或因可愛而餵食，但錯誤的親近方式反而害牠們。

林文和指出，獼猴因餵食失去對人類戒心，導致距離太近，甚至搶食、攻擊遊客，衝突不斷，且餵食野生動物除改變牠們覓食習性及行為，更可能影響身體健康，因為人類食物對動物來說，大多過於油膩，不見得適合野生動物食用。

另外，因人類廚餘處理不當，塔塔加常見的野生動物如黃喉貂，就經常在遊客炊煮區、水溝或垃圾埇覓食人類的廚餘。

林文和說，為降低少數遊客不當行為造成人與野生動物衝突，甚而影響牠們健康，及可能的人畜共通傳染疾病，在塔塔加區域設置監視及廣播系統，發現不當餵食或干擾野生動物行為便可立即廣播制止及錄影採證，若遊客屢勸不聽，可依國家公園法處最高新台幣3000元罰鍰。（編輯：黃于）1070224

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