冬奧首位跨項雙金女將 萊德茨卡創紀錄

(中央社南韓平昌24日綜合外電報導)捷克雪板女將萊德茨卡今天締造歷史,成為首位在同屆冬奧拿下跨項目雙金的女子選手,她在17日女子阿爾卑斯式滑雪超大曲道奪金後,今天又拿下女子雪板平行大曲道金牌。



22歲的萊德茨卡(Ester Ledecka)今天在平昌冬奧女子雪板平行大曲道金牌戰中,以將近半秒鐘的領先差距擊敗德國好手約克(Selina Joerg),成為史上首位在同屆冬奧不同項目拿下金牌的女子選手。



法新社報導,萊德茨卡17日在阿爾卑斯式滑雪超大曲道賽事上,擊敗尋求衛冕的奧地利好手費斯(Anna Veith)與美國滑雪明星范恩(Lindsey Vonn),成為冬奧傳奇之一。



萊德茨卡今天拿下第2面金牌後,加入挪威選手郝格(Thorleif Haug)和格勒圖姆斯布羅登(Johan Groettumsbraten)的行列,成為同屆冬奧拿下跨項雙金的第3位運動員。



路透社報導,拿下銀牌的約克賽後受訪談到萊德茨卡說:「她太不可思議了。在這裡拿到2面金牌,一面是滑雪,一面是雪板。我以前從沒聽過這樣的事情,這有可能嗎?」



德國選手霍夫麥斯特(Theresia Ramona Hofmeister)則拿下第3名,她在銅牌戰擊敗2014年俄羅斯素溪(Sochi)冬奧銅牌得主札瓦吉納(Alena Zavarzina)。(譯者:陳彥鈞/核稿:林憬屏)1070224





Ester Ledecká @olympijskytym #CZE is the first woman to win #gold in two different disciplines at the same Winter Games. #Historic #PyeongChang2018 #Olympics pic.twitter.com/jyy8HEZpuP