冬奧首位跨項雙金女將 萊德茨卡創紀錄

（中央社南韓平昌24日綜合外電報導）捷克雪板女將萊德茨卡今天締造歷史，成為首位在同屆冬奧拿下跨項目雙金的女子選手，她在17日女子阿爾卑斯式滑雪超大曲道奪金後，今天又拿下女子雪板平行大曲道金牌。



22歲的萊德茨卡（Ester Ledecka）今天在平昌冬奧女子雪板平行大曲道金牌戰中，以將近半秒鐘的領先差距擊敗德國好手約克（Selina Joerg），成為史上首位在同屆冬奧不同項目拿下金牌的女子選手。



法新社報導，萊德茨卡17日在阿爾卑斯式滑雪超大曲道賽事上，擊敗尋求衛冕的奧地利好手費斯（Anna Veith）與美國滑雪明星范恩（Lindsey Vonn），成為冬奧傳奇之一。



萊德茨卡今天拿下第2面金牌後，加入挪威選手郝格（Thorleif Haug）和格勒圖姆斯布羅登（Johan Groettumsbraten）的行列，成為同屆冬奧拿下跨項雙金的第3位運動員。



路透社報導，拿下銀牌的約克賽後受訪談到萊德茨卡說：「她太不可思議了。在這裡拿到2面金牌，一面是滑雪，一面是雪板。我以前從沒聽過這樣的事情，這有可能嗎？」



德國選手霍夫麥斯特（Theresia Ramona Hofmeister）則拿下第3名，她在銅牌戰擊敗2014年俄羅斯素溪（Sochi）冬奧銅牌得主札瓦吉納（Alena Zavarzina）。（譯者：陳彥鈞/核稿：林憬屏）1070224





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