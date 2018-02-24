制裁北韓名單有台商 美方事前交付資訊給台灣

美國總統川普宣布最大規模制裁北韓名單，共56家企業、船隻與個人，其中來自台灣的張永源與其在台灣和馬紹爾群島的相關企業也在制裁名單中。圖為北韓金日成廣場。（檔案照片／共同社提供）
（中央社記者謝佳珍、侯姿瑩、廖禹揚台北24日電）美國制裁北韓名單，出現台灣企業；國家安全局官員今天表示，已持續掌握，並協調相關單位查處；此外，另有一名官員說，制裁名單公布前，「美方就有把訊息給我們」。
美國總統川普（Donald Trump）宣布最大規模制裁北韓名單，共56家企業、船隻與個人，其中來自台灣的張永源與其在台灣和馬紹爾群島的相關企業也在制裁名單中。
一名了解相關資訊的官員表示，美國公布制裁名單前，有關台灣部分，「美方就有把訊息給我們」，台北與華府雙方都有溝通。外交部收到相關訊息後，就轉給國內相關單位，進行後續調查。
他說，制裁北韓議題，台美雙方保持密切聯繫，包括交換相關訊息，例如美國在台協會（AIT）除接觸外交部，也會直接聯繫國內相關單位。
至於陸續傳出有台灣人或企業涉及違反聯合國制裁北韓決議，這名官員表示，確實有些個人可能為利益從事不法行為，但美方肯定政府積極配合國際制裁北韓的努力。
美國財政部公布資料顯示，與張永源有關的郁豐金實業公司，設址於台北市內湖區。
根據經濟部資料，郁豐金實業設立於民國102年9月24日，同年10月21日登記為進出口廠商，營業項目包括國際貿易業、人力派遣業等，但一名經濟部國際貿易局官員表示，制裁名單公布後，貿易局隨即確認相關進出口資料，這家公司自申請進出口資格到今年1月止，都沒有任何進出口紀錄。
金融監督管理委員會官員表示，待執法單位調查並公告後，金管會將按資恐防制法相關規定，要求金融機構做必要處理。
金管會官員說，如果法務部要求提供金流等相關資料，金管會都會配合提供。（編輯：李明宗）1070224
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